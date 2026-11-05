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動手學水電，找到課本外的成就感！新北市自強國中攜手新匠堂公益協會及台北西區扶輪社辦理「水電生涯探索課程」，邀請校內技藝班、高關懷學生，與鄰近重慶國中高關懷學生共同參與。透過專業匠人進校指導，帶領學生認識水電技術，練習接水管、裝水龍頭與燈具，在動手解決問題的過程中累積成就感，探索職涯方向。課程從工具認識與安全操作起步，上午安排基礎手工具、電動工具教學，以及鑽孔、鎖附練習；下午則進一步挑戰PVC水管配管與水龍頭安裝，並學習基礎電路概念，在專業師傅指導下進行開關插座面板更換、燈具安裝及通電測試。現場也安排新一代電動工具操作與產業展示體驗，讓學生透過實際操作及與產業代表交流，認識水電工作的技術內涵與職場樣貌。新匠堂公益協會去年曾赴花蓮光復鄉投入救災搶修，此次將水電專業帶進校園，延續協會成立初衷，期盼透過實作教學，將專業技術與匠人精神傳承給下一代，讓學生看見以技術解決問題、服務他人的價值。參與學生分享，過去遇到家中水電故障常不知所措，這次在師傅帶領下，親手完成接管與水龍頭安裝，看到自己安裝的燈具成功亮起，充滿成就感，也對水電技術有了更具體的認識。自強國中表示，本次串聯重慶國中辦理高關懷課程，讓兩校學生共享專業資源，也在共同學習中拓展人際互動。從不熟悉工具到逐步完成作品，每一次嘗試都是累積信心的機會；透過貼近日常的水電課程，讓學生將學習與生活連結，進一步探索自己的興趣與能力。未來將持續引進社會公益及產業資源，陪伴學生培養生活能力，為職涯發展奠定基礎。教育局表示，適性教育是透過多元學習機會，讓每個孩子發現自己的優勢。未來將持續整合學校、公益團體與產業資源，支持學生從興趣出發、以實作累積信心，逐步找到適合自己的發展方向。