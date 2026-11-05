我是廣告 請繼續往下閱讀

老人免健保費被石崇良下令發聲？ 醫界：我們也有獨立看法

立法院日前三讀通過《老人福利法》，65歲以上有條件長者免健保費。而行政院最晚須在11月6日、也就是本週五前決定是否要副署；多個醫界團體頻發布聲明反對，傳出是衛福部長石崇良「越洋下指導棋」。但醫事團體、護理團體等皆表達，並未收到部長的訊息，且各團體都有自主獨立的看法。對於石崇良是否有傳訊息動員醫界反對老人免健保費，台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（5）日受訪時強調「我沒有收到任何他（石崇良）給我的訊息」。他說，近期是7大醫團討論，因為《老人福利法》修正，行政院週五需要確認是否副署，希望能為此表達看法。洪子仁說，即便真的有收到石崇良的訊息，但醫界發布的內容與衛福部看法也不太一樣。他表示，石崇良認為地方政府財務若允許是可以各自設定施政目標，但醫界這邊認為，「只要破壞健保永續精神，我們都是反對的。」洪子仁表示，這件事的根本是從過去地方到中央的骨牌效應、加上破窗效應，並未讓地方將福利、保險切割，混為一談當提款機，才會造成今日一錯再錯。他強調，「對我們醫界而言，沒有什麼指不指導，就算指導我們也會有自己的獨立自主的看法。」牙醫師公會全國聯合會公關主委、發言人蘇文藝說，自己並沒有接到這方面的訊息，且觀察各醫事團體「幾乎都是反對的」。牙醫師公會全聯會理事長黃立賢也表達，自己並未收到相關訊息。護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，「我只能說，我們從未被誰命令過要做什麼」。她提到，全聯會做什麼都是自主的，若是被命令「我就會立即發出聲明了」。陳麗琴指出，以自己而言，護理團體從未被石崇良命令過，且先前在毒品防治上有在臉書發聲。後來石崇良可能看到相關貼文，私下感謝護理團體的仗義執言，她強調，當時回覆石崇良「我們只是就專業表達看法」，但部長看到後也有傳訊息致謝。陳麗琴說，全聯會的發言都是站在護理專業，保障大部分會員權益。