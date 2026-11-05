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台股還會再跌嗎？專家：融資是觀察重點

台股要大幅反彈不易 估第4季在4萬點至5萬點區間震盪

台股今（5）日跌破42000點大關，終場收在41574.72點，下跌1374.19點，跌幅3.20%，外資在台股再賣超1024.6億元，為史上第10大，市場也關注台股還會再跌嗎？富邦投顧總經理陳永俊認為，首要觀察就是融資，台股從高點至今已跌17%，融資修正不到11%，還要再減5、600億元，估計還有龐大融資斷頭賣壓，但也不用太悲觀，台股距離年線還有一段距離，只是外資及短期美元趨強，台股反彈會比較吃力，估第4季台股在4萬點至5萬點區間震盪，4萬點應是相對低點。陳永俊表示，台股連續重挫，是否還會繼續跌，第一個觀察重點就是融資。台股從高點下跌以來，以今天低點來看，大概跌了17%，截至昨天融資修正不到11%，換句話說，可能融資還要再減5、600億元，否則以這樣連續性重挫來看，明天可能還好，後天因交割可能還會有龐大融資斷頭賣壓，也會壓抑台股反彈動能。此外，今年國際股市主要由美股費半指數帶動，尤其是高科技股走勢更扮演火車頭，如今費半指數已跌到年線，要測試年線，韓國股市10月中就已跌破年線，原本大家以為台股走自己的路，因為AI產業深度及廣度不同，只是費半都已回測年線，台股距離年線38000點、39000點還有一段距離，但目前外資及短期美元偏強，台股要反彈會比較吃力一點。他認為，如果不是連續急跌，而是慢慢跌，年線慢慢上揚到4萬點附近，4萬點會是相對低點，只是若真的跌到4萬點，也不能期待有太大反彈，也許今年第4季還會接近之前高點，或能碰到5萬點，這就算是滿好的表現。也由於這兩年台股漲的大多是AI股，很多千金、萬金股，這次也修正滿厲害，這次美國期中選舉變天，接下來政策影響可能還要長期觀察，但陳永俊認為，目前晶片都已投產，明年供應鏈訂單大致也沒太大問題，市場比較擔心的是後年，目前來看，今年第3季企業獲利還是比第2季高3、5個百分點，以今日市值換算，台股本益比降至15倍，低於長期平均16、17倍，因此，也不必太悲觀，預估今年第４季台股區間在4萬點至5萬點。