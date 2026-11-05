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野餐還能抽機票；第5屆「台中市民野餐日」12月6日登場，今年活動場域擴大至全市58處綠地、遍及29個行政區，規模再創新紀錄。市府秘書長黃崇典今(5)日揭曉活動主題「走進草地‧走近生活」，不僅首度祭出拍照打卡抽日本來回機票大獎，更邀請民眾走出戶外放慢腳步，感受城市綠地的舒壓魅力。黃崇典指出，台中市民野餐日自2022年創辦以來深獲好評，活動規模與影響力逐年擴大。從第1屆以中央公園為起點，到第4屆結合台中綠美圖試營運，參與人數年年攀升，去年更突破26萬人次創新高。市府期望藉由野餐日，讓市民走出戶外、親近自然，在忙碌節奏中與家人、朋友及毛小孩共度悠閒時光，感受城市綠意帶來的幸福感。立法院副院長江啟臣表示，陪伴是維繫家人、朋友與寵物情誼最珍貴的時刻。無論是爵士音樂節或市民野餐日，都為市民提供了在戶外放鬆聽音樂、席地享受野餐的空間，這種悠閒氛圍正是最有魅力的「台中味」生活風格，也讓大家在彼此陪伴中拉近距離。建設局長陳大田說，今年活動主打「空間擴展」與「時間擴展」兩大特色。空間上延續「區區皆有野餐日」，讓民眾走出家門就能在周邊公園享受綠意；時間上則將單日活動升級為綠地探索旅程，自11月7日起推出「野餐地點踩點挑戰」，民眾只要前往指定地點拍照打卡，即可參加日本來回機票抽獎。陳局長補充，市府近年積極推動「台中美樂地計畫」，目前已完成253座公園改造，並強化遮陽遊具與人本無障礙環境，讓公園綠地真正融入市民的日常生活。建設局提醒，市民野餐日全面倡導「無痕野餐」理念，呼籲民眾當天自備野餐墊與環保餐具，隨手將垃圾帶走以維護環境；活動當日也建議多搭乘大眾運輸工具前往，共同響應節能低碳的綠色永續生活。