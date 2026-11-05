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台北股市今（5）日賣壓沉重，加權指數終場收在41,574.72點，下跌1,374.19點，跌幅3.20%，銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）股價也遭賣壓摜至跌停，收在4,100元，下跌455元、跌幅9.99%。不過，台光電第三季繳出營收、獲利同步成長的成績單，單季稅後淨利近145億元，每股稅後純益（EPS）達40.47元；最新公布的10月合併營收更達244.73億元，年增203.08%，基本面與股價表現形成對比。台光電第三季財報於10月28日經董事會通過。第三季合併營收608.85億元，較去年同期251.46億元成長142.1%，季增28.8%；毛利率37.7%，較去年同期30.13%增加7.57個百分點。單季營業利益186.87億元，年增約274.7%；歸屬母公司業主淨利144.998億元，年增約265.9%，EPS為40.47元，高於去年同期的11.19元。累計今年前三季，台光電合併營收1,412.27億元，年增103.7%；歸屬母公司業主淨利297.13億元，年增約172.4%，EPS達82.92元，也高於去年同期的31.23元。股價方面，台光電今日以4,335元開出，盤中最低跌至4,100元，終場收在跌停價4,100元，成交量約4,276張。相較10月初盤中高點6,325元，股價已回落約35.2%。同日加權指數下跌1,374.19點、跌幅3.2%，顯示當天市場整體賣壓也相當沉重。台光電主要產品為銅箔基板，應用涵蓋高速運算、伺服器及網通等領域。隨著AI伺服器與高速傳輸需求提升，高階材料需求受到市場關注；但股價近期大幅修正，究竟與大盤風險偏好、前期漲幅較大、估值調整或個別籌碼變化有關，仍須進一步比對法人買賣超、融資變化及公司最新說法，不能僅憑股價下跌就認定營運轉弱。