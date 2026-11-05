你喜歡吃夏威夷披薩嗎？披薩上是否該放鳳梨，竟能引發法律和勞資糾紛，澳洲昆士蘭一家義大利餐廳主廚，因拒絕依照顧客要求製作鳳梨披薩，遭餐廳解雇，該名廚師強調「這是對我文化的侮辱」，憤而鬧上仲裁庭，但下場卻有些慘烈。
根據衛報報導，這家餐廳是位於昆士蘭的「La Costa」，目前已歇業，澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission, FWC）週二裁決的文件指出，義大利籍的坦布雷拉（Davide Tamburella）在被老闆英格拉姆（Elliot Ingram）以「工作表現問題」為由約談兩週後，於5月20日遭到解雇。
在諸多工作表現問題中，包括這位義籍主廚堅決拒絕在披薩上加鳳梨，理由是這麼做「是對他家鄉文化的侮辱」，坦布雷拉更坦承這已是他第三次拒絕這項工作指令。
店家老闆英格拉姆敘述事發當下的經過，當時接了一場消費超過1.5萬澳幣的大型活動包場，負責買單的主辦人當場表示需要來點火腿鳳梨披薩。
儘管英格拉姆也坦言這款披薩非他的首選，但17年的餐飲業資歷以及超過十年的開餐廳經驗，告訴他須得懂得察言觀色配合顧客，公平工作委員會聽證時指出，坦布雷拉反要求英格拉姆「去查查對義大利人來說，不在披薩上加鳳梨到底有多重要」。
英格拉姆無法接受坦布雷拉不配合，因此將其解雇，坦布雷拉則指控雇主解雇他的行為違反了《公平工作法》，並聲稱遭開除的部分原因是他曾在工作場所受傷，當時他撞上金屬扶手，導致右手兩處骨折。然而，公平工作委員會駁回了坦布雷拉提出的一般保護申請，理由是他提出申請時已逾期，且不符合特殊情況的例外標準。
堅持不在披薩上加鳳梨，也讓坦布雷拉付出了極大的代價。他原本已申請「雇主擔保」簽證長達3年，就在準備取得澳洲永久居留權之前遭到解雇，雇主依法必須撤回擔保，導致他的永居申請累積年限歸零，須重新進行簽證流程。
「La Costa」目前已歇業，英格拉姆宣稱原因是經營成本太高。坦布雷拉目前則在另一家義大利餐廳工作，該店的菜單上沒有出現鳳梨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在諸多工作表現問題中，包括這位義籍主廚堅決拒絕在披薩上加鳳梨，理由是這麼做「是對他家鄉文化的侮辱」，坦布雷拉更坦承這已是他第三次拒絕這項工作指令。
店家老闆英格拉姆敘述事發當下的經過，當時接了一場消費超過1.5萬澳幣的大型活動包場，負責買單的主辦人當場表示需要來點火腿鳳梨披薩。
儘管英格拉姆也坦言這款披薩非他的首選，但17年的餐飲業資歷以及超過十年的開餐廳經驗，告訴他須得懂得察言觀色配合顧客，公平工作委員會聽證時指出，坦布雷拉反要求英格拉姆「去查查對義大利人來說，不在披薩上加鳳梨到底有多重要」。
英格拉姆無法接受坦布雷拉不配合，因此將其解雇，坦布雷拉則指控雇主解雇他的行為違反了《公平工作法》，並聲稱遭開除的部分原因是他曾在工作場所受傷，當時他撞上金屬扶手，導致右手兩處骨折。然而，公平工作委員會駁回了坦布雷拉提出的一般保護申請，理由是他提出申請時已逾期，且不符合特殊情況的例外標準。
堅持不在披薩上加鳳梨，也讓坦布雷拉付出了極大的代價。他原本已申請「雇主擔保」簽證長達3年，就在準備取得澳洲永久居留權之前遭到解雇，雇主依法必須撤回擔保，導致他的永居申請累積年限歸零，須重新進行簽證流程。
「La Costa」目前已歇業，英格拉姆宣稱原因是經營成本太高。坦布雷拉目前則在另一家義大利餐廳工作，該店的菜單上沒有出現鳳梨。