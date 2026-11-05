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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（5）日下午請益國民黨籍前台北市議會議長陳健治。對於未來是否會請益民眾黨前立委黃珊珊？沈伯洋受訪時強調，任何對市政有幫助的，他們都願意請益，「如果有請教的機會，我當然會蠻想要的」。沈伯洋下午前往內湖區，拜會請益前議長陳健治，相關舉動引起外界關注。對於拜會陳健治一事，沈伯洋會前受訪時說，市政跟議會的溝通非常重要，陳議長之前從副議長一直到議長，經歷非常多的時代，「不同的人在市政府，陳議長其實都經歷過」，對於這之間要怎麼折衝、怎麼說服等，他特別來請益。媒體詢問，有人幫忙牽線嗎？沈伯洋說，團隊一直都想來做跟市政有關的請益，所以一直都有在牽線；至於會聊什麼樣話題？沈伯洋提到，包含幾個層次，首先，陳議長在內湖非常久，針對內湖的議題當然會討論，但最重要的還是市政，就是市府跟議會之間的折衝、溝通該要怎麼做？這個是未來重要的課題。媒體追問，是否會請益黃珊珊？沈伯洋強調，任何對市政有幫助的，他們都蠻願意請益，之前不管在一些夜間經濟、山林政策、市場政策、都更政策，其實都是珊珊姐之前有提到的，跟他的政策很多有重合，「如果有可以請教的機會，我當然會蠻想要的」。