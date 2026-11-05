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樂高哥吉拉11/27上市！5363片打造巨大怪獸、售價13799元

▲樂高Ideas系列推出「21375 Godzilla 哥吉拉」，使用5363片積木打造，台灣預計11月27日上市，售價13,799元。（圖／翻攝自LEGO）

哥吉拉樂高還能噴熱線！尾巴可擺動、嘴巴藏經典攻擊招式

▲樂高全新「21375 Godzilla 哥吉拉」模型的尾巴可以左右擺動。（圖／翻攝自LEGO官網）

▲樂高哥吉拉模型重現怪獸粗獷的身體鱗片、巨大背鰭與尖銳爪子，頭部、手臂及尾巴等部位都能調整姿勢。（圖／翻攝自LEGO）

買樂高哥吉拉送限定贈品！40888腳印 Logo 組同步登場

▲購買樂高「21375 Godzilla 哥吉拉」可獲得專屬贈品「40888 Godzilla Logo & Footprint」，使用359片積木拼出哥吉拉字樣與巨大腳印。（圖／翻攝自LEGO）

▲樂高哥吉拉模型採用深灰色積木打造，背後有醒目的藍色背鰭，旁邊還能擺放「Godzilla Logo & Footprint」限定贈品。（圖／翻攝自LEGO）

怪獸之王「哥吉拉」竟然變成樂高積木了！樂高近日公開全新 LEGO Ideas 系列「21375 Godzilla 哥吉拉」，以5363片積木打造巨大怪獸模型，不只重現哥吉拉粗獷的鱗片、鋸齒狀背鰭與招牌兇狠表情，尾巴還能左右擺動，甚至可以拆下舌頭，裝上藍色「放射熱線」，模擬哥吉拉最經典的攻擊招式。台灣樂高授權專賣店宣布，這款新品將於11月27日上市，售價13,799元，購買還有機會獲得限定贈品，讓不少怪獸迷準備荷包大失血。根據台灣樂高授權專賣店公布的資訊，這款哥吉拉模型使用5363片積木打造，台灣定價為13,799元，預計11月27日上市，屬於適合成年玩家收藏的大型展示組。哥吉拉全身採用深灰色積木，身體表面布滿層層堆疊的鱗片，背後則使用深淺不同的藍色零件，拼出宛如能量逐漸聚集的巨大背鰭。模型採雙腳站立姿態，搭配粗壯的雙腿、尖銳爪子及長尾巴，重現哥吉拉準備發動攻擊的模樣。這款哥吉拉模型最大的特色，就是不只是擺在櫃子裡欣賞，還設計了多處可以調整的機關。根據官方介紹，模型尾巴能左右擺動，頭部可以上下移動，手臂、手腕及手指也都能調整角度，讓玩家自行擺出哥吉拉咆哮、揮爪或準備攻擊等不同姿勢。其中最吸睛的設計，莫過於哥吉拉的招牌必殺技「放射熱線」。玩家可以將模型嘴巴內的舌頭拆下，替換成藍色放射熱線積木，讓哥吉拉瞬間進入攻擊狀態。從近距離照片可以看到，熱線以不同深淺的藍色零件組成，搭配張開的嘴巴，呈現能量向前噴射的效果。另外，背後的藍色背鰭也不是單純使用同一種顏色，而是透過不同色階營造層次，讓模型即使沒有真的發光，也能呈現哥吉拉蓄積能量時的視覺效果。除了哥吉拉本體，台灣樂高授權專賣店也宣布，購買「21375 Godzilla 哥吉拉」，搭配推出的贈品是「40888 Godzilla Logo & Footprint」，由359片積木組成，將醒目的藍色「GODZILLA」字樣與哥吉拉巨大腳印結合，適合擺放在模型旁邊一起展示。Logo 採用立體積木拼出，底座則重現哥吉拉踩踏後留下的巨大腳印，旁邊還加入建築物及小型蝴蝶等細節，讓收藏品不只有怪獸本體，也能呈現哥吉拉所代表的巨大壓迫感。