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▲美媒預估史庫柏合約將以山本由伸的3.25億美元為基準起跑，甚至有望挑戰4億美元大關。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇季中豪擲3大農場大物換來的賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal），在球隊國聯冠軍賽遭橫掃、衛冕3連霸夢碎後，正式踏入自由球員市場引爆全美搶人大戰！儘管外傳紐約大都會等東岸豪門捧著重金強勢搶人，但全美權威記者、美媒《USA TODAY》專欄作家奈廷格爾（Bob Nightengale）在知名棒球節目《Foul Territory》中語出驚人，直言史庫柏的新合約「絕對是從山本由伸的3.25億美元（約新台幣107億元）起跳」，甚至有望衝擊投手史上首見的4億美元大關；不過奈廷格爾同時斷言，由於史庫柏極為享受西海岸生活，只要道奇開出的報價與其他競爭者相差無幾，「他就一定會重返洛杉磯！」奈廷格爾在訪談中直言，今冬自由市場各家豪門若想角逐史庫柏，門檻極高：「山本由伸當年簽下的12年3.25億美元，每支球隊的報價肯定都會從這個金額開始起跳，因為史庫柏的實力與市場行情絕對不會低於3.25億美元，我們就來看看最終能不能衝上4億美元（約新台幣131億元）。」史庫柏本季展現了宰制級的身手。道奇在今年交易截止日前為了衝擊世界大賽3連霸，狠下心送出當時農場排名第5的外野新星霍普（Zyhir Hope）、排名第7的先發新秀萊恩（River Ryan）以及排名第17的右投史密斯（Brady Smith），換取這位新科賽揚左投。史庫柏披上藍色戰袍後10場先發繳出5勝2敗、防禦率2.61的穩健壓制力。進入季後賽後，他更是扛起分區系列賽G1先發重任，繳出6局僅失1分的優質先發，國聯冠軍賽G1同樣有5局失2分的稱職表現，證明自己無論在例行賽或季後賽，都是不折不扣的一號王牌。儘管紐約大都會、紐約洋基等財力雄厚的東岸豪門摩拳擦掌，但奈廷格爾點出了這場金錢大戰背後的「隱形關鍵」地緣與生活偏好。「這是一場綜合性的評判，」奈廷格爾分析道：「考量到史庫柏目前定居在西海岸，如果有多支球隊提出金額相仿的競爭合約，西岸球隊將握有極大優勢。因此，只要道奇開出的報價能接近其他球團的最高出價，他就會選擇回到洛杉磯。」究竟洛城高層是否會為他打破隊史投手合約天花板，答案很快將在冬季會議的談判桌上揭曉。