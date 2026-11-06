11月7日迎來二十四節氣「立冬」，今年交節時間為下午5時51分46秒。民俗專家柯柏成整理古人迎冬習俗，表示有5招迎冬開運法，從關懷弱勢、圍爐團聚、檢查居家保暖，到擺放橘子討吉利，讓民眾在迎接冬季之際，也為家人累積福氣。此外，民間農諺雖有「上午立冬凍死牛，下午立冬暖烘烘」的說法，認為下午立冬代表冬季較暖，但也不能單憑交節時間預測台灣整個冬天的氣候，遇到寒冬還是要注意保暖！
11/7立冬傍晚5時52分交節氣！「下午立冬」可能是暖冬
柯柏成表示，今年立冬落在國曆11月7日、農曆九月廿九，傍晚約5時52分交節。依照「上午立冬凍死牛，下午立冬暖烘烘」的說法，今年屬於下午立冬，傳統上這個冬季可能較溫暖。
不過，這句農諺帶有地方性，目前也沒有可靠的古籍出處，「凍死牛」更是形容寒冷的誇張說法，並非真的預言牛隻會凍死。加上二十四節氣的氣候經驗主要參照黃淮平原，長江流域及華南、台灣的入冬時間並不完全相同，因此不能只靠交節時刻判斷今年是暖冬或寒冬，寒流來襲時仍要做好保暖。
立冬開運5招一次看！行善、圍爐、安家都能添福氣
1.關懷弱勢行善
《禮記．月令》記載，古代天子立冬迎冬後，會褒賞為國事犧牲的人，並撫恤孤寡，顯示傳統迎冬儀式也包含照顧弱勢的精神。柯柏成建議，現代人可以關心獨居長輩、捐贈冬季物資，或替有需要的人準備一餐。捐衣物前最好先確認收受單位的需求，並確保衣物乾淨、完整，讓善意真正發揮作用。
2.煮熱湯邀家人圍爐
《月令通攷》記載，古人農曆十月初一有飲酒、舉辦「暖爐會」的習俗，藉由團聚迎接寒冬。雖然暖爐會不一定在立冬當天舉行，但可以延伸其團圓寓意。
今年立冬交節接近晚餐時間，不妨煮一鍋熱湯，邀家人一起吃飯，關心父母近況、聽孩子分享生活，也讓平時負責料理的人有機會休息，重點不在菜色多豐盛，而是彼此陪伴。
3.檢查冬被與門窗
清代《帝京歲時紀勝》曾記錄北方冬季燃炕取暖的生活景象。台灣不需要照搬火炕習俗，但入冬前仍可檢查棉被是否乾爽、窗邊有沒有漏風，孩子讀書的位置是否容易受冷風直吹，以及長輩經常坐臥的地方會不會潮濕冰冷。柯柏成認為，讓家人住得舒服、睡得安穩，就是最實際的安居納福。
4.客廳擺新鮮橘子
冬季正值橘子盛產，民間取「橘」與「吉」的諧音，象徵吉祥好兆頭。立冬當天可在客廳擺上一盤新鮮橘子，與家人分享；也有人會將橘皮分成九片，取「九」象徵長久的寓意。
柯柏成提醒，橘皮分九片並沒有可靠的古籍依據，可視為現代民俗小儀式。若想嘗試，可先將橘皮洗淨、擦乾，再分成九小片，放在乾淨碟子上，置於乾燥通風處即可，不必刻意堆放大量橘皮。若出現發霉、出水、異味或招來小蟲，就應立即清理，不能把潮濕發霉解讀成家中有穢氣。
5.順應天氣調整生活
柯柏成也建議，冬季生活應隨氣溫調整，例如替晚歸家人留一份熱飯、陪長輩採買，或分擔家中日常家務，讓家人少受寒、少奔波。他也提醒，補冬不必勉強吃補或飲酒，有飲食限制、正在用藥者，應依照原有醫囑安排。
若想在家圍爐，建議使用電磁爐、電鍋等設備，不要在密閉室內燒炭，以免發生一氧化碳中毒。另外，立冬與農曆十月初一的寒衣節是不同節日，送寒衣並非立冬當天必做的儀式，祈福也不必刻意搶在交節那一秒。把握保暖、團聚與助人的精神，就是迎接冬季最實在的方式。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯柏成表示，今年立冬落在國曆11月7日、農曆九月廿九，傍晚約5時52分交節。依照「上午立冬凍死牛，下午立冬暖烘烘」的說法，今年屬於下午立冬，傳統上這個冬季可能較溫暖。
不過，這句農諺帶有地方性，目前也沒有可靠的古籍出處，「凍死牛」更是形容寒冷的誇張說法，並非真的預言牛隻會凍死。加上二十四節氣的氣候經驗主要參照黃淮平原，長江流域及華南、台灣的入冬時間並不完全相同，因此不能只靠交節時刻判斷今年是暖冬或寒冬，寒流來襲時仍要做好保暖。
1.關懷弱勢行善
《禮記．月令》記載，古代天子立冬迎冬後，會褒賞為國事犧牲的人，並撫恤孤寡，顯示傳統迎冬儀式也包含照顧弱勢的精神。柯柏成建議，現代人可以關心獨居長輩、捐贈冬季物資，或替有需要的人準備一餐。捐衣物前最好先確認收受單位的需求，並確保衣物乾淨、完整，讓善意真正發揮作用。
2.煮熱湯邀家人圍爐
《月令通攷》記載，古人農曆十月初一有飲酒、舉辦「暖爐會」的習俗，藉由團聚迎接寒冬。雖然暖爐會不一定在立冬當天舉行，但可以延伸其團圓寓意。
今年立冬交節接近晚餐時間，不妨煮一鍋熱湯，邀家人一起吃飯，關心父母近況、聽孩子分享生活，也讓平時負責料理的人有機會休息，重點不在菜色多豐盛，而是彼此陪伴。
清代《帝京歲時紀勝》曾記錄北方冬季燃炕取暖的生活景象。台灣不需要照搬火炕習俗，但入冬前仍可檢查棉被是否乾爽、窗邊有沒有漏風，孩子讀書的位置是否容易受冷風直吹，以及長輩經常坐臥的地方會不會潮濕冰冷。柯柏成認為，讓家人住得舒服、睡得安穩，就是最實際的安居納福。
4.客廳擺新鮮橘子
冬季正值橘子盛產，民間取「橘」與「吉」的諧音，象徵吉祥好兆頭。立冬當天可在客廳擺上一盤新鮮橘子，與家人分享；也有人會將橘皮分成九片，取「九」象徵長久的寓意。
柯柏成提醒，橘皮分九片並沒有可靠的古籍依據，可視為現代民俗小儀式。若想嘗試，可先將橘皮洗淨、擦乾，再分成九小片，放在乾淨碟子上，置於乾燥通風處即可，不必刻意堆放大量橘皮。若出現發霉、出水、異味或招來小蟲，就應立即清理，不能把潮濕發霉解讀成家中有穢氣。
5.順應天氣調整生活
柯柏成也建議，冬季生活應隨氣溫調整，例如替晚歸家人留一份熱飯、陪長輩採買，或分擔家中日常家務，讓家人少受寒、少奔波。他也提醒，補冬不必勉強吃補或飲酒，有飲食限制、正在用藥者，應依照原有醫囑安排。
若想在家圍爐，建議使用電磁爐、電鍋等設備，不要在密閉室內燒炭，以免發生一氧化碳中毒。另外，立冬與農曆十月初一的寒衣節是不同節日，送寒衣並非立冬當天必做的儀式，祈福也不必刻意搶在交節那一秒。把握保暖、團聚與助人的精神，就是迎接冬季最實在的方式。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。