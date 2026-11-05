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韓國股市今（5）日大跌超過5％，上演「黑色星期四」，主要是因為美國期中選舉民主黨大勝，國會與各州掀起「藍潮」引發市場擔心人工智慧（AI）產業相關監管可能加強。特別是資料中心建設延誤將導致記憶體廠商新訂單放緩的疑慮浮現，使半導體、半導體設備、電力設備等AI價值鏈相關股票紛紛暴跌。根據《韓聯社》報導，韓股KOSPI指數今日最終下跌300點或5.28％，收在5383.80點，創下自今年4月3日後、時隔7個月以來的新低紀錄。科技股為主的創業板指數KOSDAQ則下跌了36.54點或5.11％，收在678.41點，是自7月30日以來時隔3個月再次收在700點大關以下。5日無論是KOSPI或KOSDAQ皆觸發了「熔斷機制」，這是自上個月15日以來，再次出現兩大市場在同一天啟動熔斷的情況。三星電子和SK海力士股價分別大跌7.57％和 9.46％，三星電子盤中更一度跌逾8％。三星電子和SK海力士的表現很好地代表了韓股整體的表現，美國期中選舉中的「藍潮」對韓國股市構成了顯著衝擊。由於韓股市場結構高度集中於半導體與半導體設備類股，面對強調應重新調控AI和資料中心投資節奏的民主黨大勝，顯得更為脆弱。報導也指出，日經指數與台股今日也分別下跌1.79％與3.2％，但相較之下，韓國股市的跌勢顯得更重。IBK投資證券研究員金藝瑟（音譯）指出，雖然美國國會實際立法通過暫停AI資料中心建設的可能性較低，但「資料中心相關政策很可能不是阻擋，而是旨在讓資料中心建設者承擔更多成本」。金藝瑟補充說，「風險在於州級別而非聯邦級別的監管。以德州為例，隨著主張暫緩建設的民主黨州長當選，資料中心建設許可的審查被擱置或遭正式暫緩建設的可能性很高」。不過，也有許多分析師認為從中長期來看，擴建資料中心的大趨勢不會輕易改變。三星證券研究員梁日宇（音譯）表示，「資料中心建設既是國家成長的動力，也是相應地區的成長動力。與其長期延誤資料中心建設，更可能朝向縮減提供給開發企業的稅務優惠，或增加其費用負擔的方向發展」。梁日宇補充，「這可能會成為AI基礎設施需求的部分負面因素，但還不足以動搖以AI熱潮為核心的成長動力方向。一旦對資料中心建設延誤的疑慮消退，AI相關成長股的上升趨勢有望重新展開」。NH投資證券研究員趙妍珠（音譯）也認為，「由於民主黨同樣認知到AI霸權競爭的重要性，只要廠商提出對當地居民的補償方案，資料中心建設出現大規模延誤的可能性並不高」。