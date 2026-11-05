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▲溫德姆酒店宣告，本次重磅引進「溫德姆花園」及「速8」雙品牌，圖為高雄速8酒店，預計明年第二季開幕。（設計圖／溫德姆酒店提供）

▲台南南科戴斯精選酒店是將原本的「原新大南科大飯店」改裝而成。（設計圖／溫德姆酒店提供）

台南希爾頓世家酒店預估明年開幕 344間房+4大餐飲

▲「台南希爾頓世家酒店Signia Hilton」的原址，即是之前的大億麗緻酒店再重新改裝而成。（圖／記者葉盛耀攝）





國際酒店品牌溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）宣告，此次在台灣一次簽約拓展4間飯店，展現「4店簽約、雙品牌首度登台」強勁動能，將引進旗下中高端花園商務品牌「溫德姆花園（Wyndham Garden）」與美式經典潮旅品牌「速8（Super 8 by Wyndham）」首度進駐台灣，並結合「戴斯精選（Days Inn by Wyndham）」新據點，分別插旗台中、台南與高雄市中心。溫德姆酒店提到，本次重磅引進「溫德姆花園」及「速8」兩大全新酒店品牌，加上持續拓展中的戴斯精選，三個品牌將在三地拓展新旅宿，分別對應不同地點、物業條件與目標客群，共計有4家飯店規劃當中：▪️Wyndham Garden 為溫德姆旗下中高端花園商務品牌，在全球素以「自然質感、精緻休閒與差旅彈性兼容」著稱，能同時滿足工作高效與度假放鬆的雙重願求。此次由「洽維餐飲股份有限公司」攜手地主中華郵政股份有限公司，以全新建案規格打造擁有 141 間客房的全台首座 Wyndham Garden。館內更規劃 2 間宴會廳（約 1000 坪）、中餐廳（12 間包廂）、露臺花園婚禮堂、頂級鐵板燒、全日西餐廳及頂樓戲水池等多樣化餐飲與休閒設施，預計 2027年第四季開幕。▪️Super 8為全球最具知名度的美式經典潮旅品牌之一，以活力、簡潔與高 CP 值享譽國際。「會宸股份有限公司」看好高雄市七賢一路上原來的瑞谷商旅之地理優勢，能串聯高雄車站、六合夜市、亞灣 5G AIoT 聚落與流行音樂中心，以及楠梓半導體廠區擴建與大型演唱會經濟帶來的龐大人潮，舊商旅改裝升級，引進全台首家 Super 8。全案規劃81間客房，設計融入美式公路文化語彙並配置早餐餐廳與自助洗衣，預計2027年第二季開幕。▪️此次「沂宸股份有限公司」攜手溫德姆，將原高雄衿后禾居民生館全新翻修，預計2027年第二季開幕，全案設有48間客房。▪️深耕在地的商業巨頭「新大集團」，將位於台南市新市區中正路406號的「原新大南科大飯店」全方位改裝升級，預計於2027年第二季開幕，打造擁有106間客房與500平方公尺大型會議空間的 Days Inn。另外，台南也將有全新國際品牌飯店！希爾頓集團旗下奢華酒店品牌「希爾頓世家酒店Signia Hilton」宣告即將正式進駐台灣，並亞太區第一家「台南希爾頓世家酒店」，坐落於台南精華地段，該原址就是之前的大億麗緻酒店，地理位置相當優越，一旁有百貨，匯聚多樣美食小吃的國華友愛商圈也能輕鬆步行到達，堪稱輕鬆銜接豐富的歷史古蹟、文創聚落與巷弄美食。酒店規劃全新的344間現代化客房與套房；擁有可容納800人的挑高6米無柱宴會廳，與4間多功能會議室。酒店更有全日餐廳、中餐廳與品牌標誌性的目的地大廳酒吧與Club Signia俱樂部，提供多元餐飲選擇，並配備室內恆溫泳池、健身中心。