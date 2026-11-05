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▲ Stuart Fairchild 費仔二度訪台，太太漢娜（Hanna Fairchild）與媽媽也一起現身記者會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

▲ Stuart Fairchild 費仔這次再度回來臺灣，把家人們也都一起帶來了。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

▲費仔（Stuart Fairchild）一襲淺色西裝搭配太太漢娜（Hanna Fairchild）的花旗袍一起現身記者會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

▲漢娜（Hanna Fairchild）熱情跟大家說嗨。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

▲費仔（Stuart Fairchild）一家人。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

台美混血棒球好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（5）日舉辦返台記者會，妻子漢娜（Hanna Fairchild）自然也隨行。只見漢娜今天身穿一襲粉色的花旗袍與身穿淺色西裝的費仔肩並肩步入會場，即便全程安靜陪伴、整場記者會一句話都沒說，精緻的五官與超凡氣質依舊美翻眾人，成為全場最搶眼的焦點之一。費嫂漢娜的超高人氣早已在社群網路上發酵。近日她在社群平台曬出一系列與費仔在台北約會的美照，兩人緊緊相依的甜蜜互動立刻引發台灣網友熱烈討論，短短幾小時內便吸引超過18萬次瀏覽與數萬人按讚，留言區更湧入大批台灣球迷朝聖。今日現身記者會現場，漢娜特別換上一襲精緻的花旗袍，展現出結合古典與現代的東方美學。儘管她在台下全程未發一語、記者會後也並未接受媒體採訪，但一舉一動仍散發出一股仙氣，成為費仔記者會上的一大焦點。除了帶老婆漢娜回台，費仔這次也特別帶著其他家人前往母親的故鄉台中展開深度的在地體驗。一家人不僅逛了在地市場、品嘗珍珠奶茶、參觀博物館與教堂，更在夕陽西下時造訪高美濕地。費仔笑說：「高美濕地真是一個非常棒的地方。媽媽甚至決定脫掉鞋子走進去，她比我們所有人都還要勇敢。」他更透露，母親絕對是全家最愛台灣美食的人，尤其對各式湯品愛不釋手。至於談到自己在台灣的美食初體驗，費仔則說自己前幾天第一次挑戰了著名的臭豆腐，特殊風味讓他直呼意外：「臭豆腐真的不是我的最愛，味道相當特別，跟我原本預期的不太一樣。」不過他也笑稱自己願意再給臭豆腐一次機會，並透露今晚已經安排好要吃牛肉麵，接下來幾天還計畫去吃火鍋與逛夜市，非常期待繼續解鎖更多台灣在地美食。隨著在經典賽打響名號，費仔在台灣的影響力也大幅提升。被問到這幾天在台灣街頭有沒有被認出來的有趣故事，費仔笑著分享，昨天去台中逛市集時，原本以為只有在台北比較容易被認出，沒想到在台中也有不少球迷熱情上前要求合照，「甚至連漢娜都被球迷認出來了。這真的非常酷，我也總是希望能藉由這些瞬間好好回饋支持我們的球迷。」