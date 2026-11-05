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37家金融企業接連遭駭 個資外洩逾47萬筆

全面清查580家金融業者 重大疏失將追究CEO責任

導入AI防詐系統 加強監控暗網個資交易

擬推《數位金融安全法》 虛擬資產與雲端業者納管

全球近期頻傳資訊系統被駭事件，韓國金融業也接連遭到駭客攻擊，資安危機持續擴大！韓國當局5日公布，自9月30日首次確認資安入侵事件以來，截至11月3日，已有37家金融相關企業通報40起遭駭事件，累計約47萬3000筆資料外洩，遭竊資金規模約10億韓元（約新台幣2200萬元）。受害業者涵蓋銀行、證券、保險及虛擬資產交易所等，當局宣布將全面檢查約580家金融機構，並強化人工智慧（AI）資安防護機制。根據韓聯社報導，韓國金融委員會委員長李億遠（이억원）5日召集金融監督院、金融保安院、各金融業公協會及相關政府部門，召開金融業資安會議，盤點近期駭客攻擊造成的損失，並討論AI時代的金融安全改革措施。根據金融委員會統計，通報遭到入侵的37家企業，包括4家銀行、5家證券等金融投資公司、3家保險公司、5家儲蓄銀行、1家互助金融機構、2家授信業者、4家線上投資連結金融業者、10家電子金融業者，以及3家虛擬資產業者。尤其在10月14日完成第一輪資安檢查後，中小型證券、保險公司、電子金融業者及虛擬資產交易所，仍陸續傳出遭駭事件。外洩資料包括企業員工資訊、客戶姓名、身分證字號及銀行帳號等。不過，金融委員會強調，目前尚未確認有帳戶密碼等可能直接導致非法付款的敏感資訊外洩。至於約10億韓元的資金損失，主要發生在小型虛擬資產交易所、電子金融業者及線上投資平台，包括存放於連網熱錢包的數位資產、消費點數及平台管理的託管資金。當局表示，目前尚未確認個別用戶實際承受資金損失的情況。面對金融業接連遭駭，韓國政府決定擴大資安檢查範圍，將傳統金融機構、電子金融業者、線上投資平台及虛擬資產業者納入，預計全面檢查約580家公司。檢查項目除了系統漏洞，也包括執行長（CEO）、資訊安全長（CISO）等高階主管的管理責任，以及企業內部資安決策與風險控管機制。已列入管理清冊的系統，必須在11月30日前完成檢查；尚未登錄的系統及內部控制機制，則須在年底前完成全面調查。金融委員會強調，若企業主動發現漏洞並立即改善，主管機關將採取較具彈性的處理方式；但若全面檢查後仍發生重大資安事故，將依法嚴格究責。李億遠警告，對於明知存在資安風險卻放任不管，或因形式化檢查、消極應對而造成事故及擴大損失的企業，政府絕不寬貸，重大管理疏失甚至將追究包括CEO在內的經營團隊責任。為防止外洩資料遭到二次利用，韓國金融當局也將加強監控暗網上的個資交易，並採取必要的封鎖措施。此外，政府計畫升級金融業共同防詐資訊共享平台ASAP，利用AI分析可疑交易，快速辨識並凍結犯罪帳戶。其中，AI「可疑交易判斷指數」預計本月開始試行，並納入人頭帳戶及新型詐騙手法的共同偵測規則。在資安防護方面，韓國也將升級金融業共同駭客監控系統FIRST，預計12月展開試營運，並於明年第一季擴大至整個金融業使用。大型金融機構未來須每年至少進行兩次資安漏洞分析與評估，中小型金融業者則可獲得AI防禦服務及客製化資安指引。韓國金融當局也計畫在明年第一季提出《數位金融安全法》，建立涵蓋整個金融業的資安管理規範。未來不僅虛擬資產業者及大型保險代理機構須遵守更嚴格的資安規定，雲端服務商、數位平台等第三方業者也將納入監管。同時，政府將研議鬆綁金融業網路隔離規範，讓企業能在確保安全的前提下，更廣泛運用AI及雲端服務強化防禦能力。韓國政府希望透過全面清查、提高管理責任及導入AI防護技術，遏止金融業接連遭駭的情況，避免個資外洩進一步演變成大規模金融詐騙與資金損失。