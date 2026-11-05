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選戰進入白熱化階段，近期有不肖人士利用AI深偽技術（Deepfake）惡意合成台北市長候選人沈伯洋的聲音，在社群平台散播不實言論。對此，沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷今（5）日表示，感謝數位發展部與Meta積極合作，面對新型態的AI認知作戰與介選威脅，政府建立的數位聯防機制已展現具體成效。他說，繼10月30日成功通報並於隔日下架一則Threads深偽貼文後，今日針對另一支在Facebook Reels流傳的深偽語音影片，從完成線上通報到平台移除，全程僅耗時73分鐘，展現跨國聯防迅速阻斷假訊息擴散的成果。蔡一愷說明今日處置過程，競選團隊在取得警政機關核發的深偽鑑識報告後，於上午11時43分透過數位發展部建置的「選舉AI深偽訊息通報網」線上送件；數發部接獲通報後，3分鐘內即完成核對判定，並同步向平台提出移除請求及知會選委會，Meta接獲通知後也迅速配合，僅花費1小時10分鐘，於中午12時56分即完成影片下架。蔡一愷表示，過去面對選舉假訊息，最擔心公文往返尚未完成，投票日就已經過了，依現行《公職人員選舉罷免法》規定，平台業者收到請求後須於2日內移除深偽內容；數發部透過建置「選舉AI深偽訊息通報網」，將繁瑣的紙本通報流程數位化，並與Meta、Google、LINE及TikTok四大主流平台建立快速對接管道，當事人只要取得警方鑑識證明並完成身分驗證，即可在幾分鐘內啟動跨部會與跨國平台聯防機制，將過去可能耗時數日的流程壓縮至一小時左右，有效阻斷深偽假訊息擴散；對此，競選團隊特別感謝數發部、警政機關及Meta的積極協助，讓相關機制發揮實質效益。蔡一愷表示，競選團隊也希望藉此向各陣營候選人及社會大眾宣導，若在選舉期間發現本人聲音或影像遭AI惡意變造，應第一時間向警察機關申請鑑識，並善用數發部「選舉AI深偽訊息通報網」，共同捍衛自身權益與選舉公正。蔡一愷進一步指出，影片下架只是第一步，並不代表相關法律責任就此終止，依據《公職人員選舉罷免法》第104條規定，意圖使候選人不當選，而以深偽技術散布不實言論者，最重可處7年以下有期徒刑；若意圖營利，更可加重其刑至二分之一，並得併科新臺幣200萬元以上1,000萬元以下罰金，呼籲有心人士切勿心存僥倖、以身試法。蔡一愷強調，民主選舉可以有不同立場，也應容許充分的政策辯論，但不應讓惡意造假與不實訊息影響選民判斷。他呼籲不分黨派，共同杜絕假訊息，讓選舉回歸政策與理念的良性競爭，也再次感謝數發部及Meta的積極合作，共同守護選舉公正與台灣民主。