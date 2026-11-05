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在遊戲中跟啃果蟲成為朋友 蘋果家具等你收集

擴充票第2彈12/9登場 跟寶可夢一起裝扮

▲百變怪可以戴上宛如仙子伊布般可愛的蝴蝶結，和寶可夢們穿上好友裝。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

▲《Pokémon Pokopia》擴充票已經發售，分成3個部分發布，售價為840元。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》擴充票，將在12月9日推出第2彈更新內容「樂陶陶百變裝飾」，寶可夢們將可以戴上飾品，享受打扮的樂趣。官方也預計在11月16日舉辦「幫啃果蟲收集蜜汁蘋果」活動，啃果蟲將會來到玩家的城鎮，和玩家成為朋友，更可以獲得以蘋果為主題的傢俱等物品。《Pokémon Pokopia》11月16日凌晨5點到12月1日凌晨4點59分，將推出「幫啃果蟲收集蜜汁蘋果」活動，蘋果居寶可夢啃果蟲會來到玩家的城鎮，在活動期間遊玩活動就能和啃果蟲成為朋友。另外，收集在活動期間可獲得的特別物品「蜜汁蘋果」，就能交換到以蘋果為主題的家具等物品。使用交換的傢俱等物品，打造寶可夢喜歡的棲息地，還有機會能和蘋裹龍、豐蜜龍、裹蜜蟲與蜜集大蛇成為朋友。提醒玩家，要開啟活動需要下載遊戲軟體的更新資料，遊戲版本要在「Ver.2.0.1」以上，玩家也需要實現城鎮的「重要的願望」，重建「寶可夢中心」，該活動不會在「雲島」與「冒泡泡海底的城鎮」發生。日前發售的《Pokémon Pokopia》擴充票，預計在12月9日推出第2彈更新內容「樂陶陶百變裝飾」，不僅是主角百變怪，在《Pokémon Pokopia》中登場的寶可夢們也可以一起戴上飾品享受打扮樂趣。除了飾品之外，第2彈也會新增新傢俱和寶可夢，《Pokémon Pokopia》擴充票已在8月5日發售，售價為840元，第1彈推出新城鎮「冒泡泡海底的城鎮」，第2彈則是「樂陶陶百變裝飾」，第3彈也會發布新城鎮，預計在2027年推出，有興趣的玩家們可以快快入手。