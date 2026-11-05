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▲史金恩茲公開推崇山本由伸為「真投手」，直言其球種搭配與訓練課表是全聯盟最佳教科書。（圖／美聯社／達志影像）

匹茲堡海盜隊24歲的賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes），10月低調展開日本私人行程，沒想到場外的一趟「寢具巡禮」，竟在洛杉磯引爆意想不到的暴動。根據洛城隨隊媒體《Dodgers Nation》報導，他赴日特別走訪東京日本橋百年寢具名店，現場精密測量並訂製了與大谷翔平同款的客製化頂級床墊與機能枕；史金恩茲不僅毫不掩飾對大谷極致睡眠哲學的推崇，更公開盛讚山本由伸為「真投手」，種種對道奇球星的超高好感度，讓洛杉磯媒體與球迷忍不住興奮敲碗直呼：「未來有沒有機會直接在道奇一起睡同款床、當隊友？」史金恩茲此次日本行前往了東京日本橋知名寢具大廠「西川」總店。身高超過198公分的他，在店內親自接受全身骨骼配重與睡眠體態測量，為自己打造專屬的機能床墊與特製枕。在店內看見品牌全球代言人大谷翔平的等身立牌時，史金恩茲更是駐足讚嘆：「全美國的棒球員都知道，翔平對睡眠品質與疲憊恢復有多麼吹毛求疵。想到自己接下來也能和他睡在同一套最高水準的恢復環境裡，不管是生理還是心理上都感到無比安心。」史金恩茲被問及當今現役最理想的投手典範時，更毫不猶豫秒回山本由伸的名字。「如果談到如何把不同球種的威力串聯起來、創造出完美的加乘綜效，山本絕對是全聯盟最好的教科書。」史金恩茲分析，山本極為擅長運用四縫線直球的威壓感，順勢帶出曲球與指叉球的致命墜幅。史金恩茲更對山本場下的嚴謹自律感到震撼：「從他每次登板之間的準備日常來看，山本的每一個動作都帶著無比清晰的目的性，那種精密到近乎恐怖的訓練日常，讓我打從心底確信他就是一名真正的投手。在未來的許多年裡，我們一定會在國聯賽揚獎的爭奪戰中不斷交鋒。」這名身披海盜球衣的頂級巨投，如此毫無保留地在日本狂讚道奇雙星，立刻引發隨隊媒體《Dodgers Nation》的熱切遐想。《Dodgers Nation》隨即發文打趣稱，史金恩茲遠赴重洋公開向道奇球星大表愛意、連大谷的專屬床墊都直接打包帶走，實在令人難以不去幻想「他未來是否終有一天會循著同樣的軌跡，一起披上道奇戰袍、在洛杉磯當隊友並肩作戰」。不過，現實層面上洛城球迷的「同床大夢」短期內恐難成真。甫結束生涯第3個賽季的史金恩茲，即便2026年面臨拉長局數後的防禦率3.82亂流，依然是匹茲堡海盜非賣的看板王牌；按照大聯盟年資計算，史金恩茲最快要等到2029年球季結束後才能正式踏入自由市場。