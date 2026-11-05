我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨將在選前黃金週21日晚間舉辦「超級星期六」造勢活動，台北市長蔣萬安是否將出席同台創黨主席柯文哲，引發關注。今（5）日從白營傳出風聲，蔣萬安確定將出席「超級星期六」大造勢，合體柯文哲。稍早蔣萬安證實「我非常樂意參加，我想相關的規劃跟安排，如果確定我們就會跟大家報告」。不過柯文哲先前被問到是否要為蔣萬安站台，稱要看人家有沒有好處、不要幫倒忙，蔣萬安說「柯主席實在太客氣了，如果他能來站台推薦，那是對我這四年施政的肯定，我們就會朝這樣的一個方向來進行」。民眾黨主席黃國昌昨被問到21日將在台北市政府前廣場舉辦「全國大集結」超級星期六活動，是否也會邀請蔣萬安出席？黃國昌聽聞後，嘴角藏不住笑意，再度強調與蔣萬安之間的合作應該會越來越升溫。對於蔣萬安是否現身21日的造勢活動，他並未正面回應，只留下「至於11月21日的事情，大家就拭目以待」，讓外界對藍白是否進一步合體充滿想像。