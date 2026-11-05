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▲台中衛生局今日頒獎給20組得獎作品，鼓勵青年以創意向同儕傳遞拒菸訊息。（圖／衛生局提供）

▲今日邀請大學生饒舌歌手徐子鎰（JII）、賴奕佐（YiZ）現場演唱拒菸主題曲〈來一根 害一生〉。（圖／衛生局提供）

為提升青少年對菸品及新興菸品危害的認識，台中市衛生局舉辦「2026菸煙誘惑OUT 青春更PRO」菸害短影音徵稿活動，共有79件作品投稿，累計網路投票達9834人次，選出20組得獎作品，今日舉行成果發表，鼓勵青年以創意向同儕傳遞拒菸訊息。這次活動邀請台中市國中、高中職及大專院校學生參與，從生活經驗出發，將同儕影響、拒絕菸品誘惑，以及電子煙與其他新興菸品危害等議題融入影片，並結合AI科技協助腳本發想、影像製作與創意呈現，讓菸害防制知識轉化為貼近青年日常的影像內容。衛生局指出，透過公開徵件與網路投票，學生除了接收健康資訊，也能以創作者身分表達觀點，藉由社群傳播向同儕傳遞拒菸訊息。競賽共選出特優4名、優等8名及佳作8名，另抽出28名參加獎，總獎值達25萬元。成果記者會也邀請大學生饒舌歌手徐子鎰（JII）、賴奕佐（YiZ）現場演唱拒菸主題曲〈來一根 害一生〉。兩人從青年創作者角度出發，將拒絕菸品的態度寫進歌詞，透過音樂節奏傳達健康選擇，為校園菸害防制宣導增添不同表達方式。衛生局表示，青少年菸害防制除了宣導知識，更需要協助年輕人辨識菸品危害，培養面對同儕影響與誘惑時自主判斷的能力。期盼透過短影音、音樂等多元創作，讓拒菸訊息走入日常，鼓勵學生主動參與健康倡議。