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高雄市政府表示，近五年重大兒虐案件統計，高雄市累計死亡人數並非六都最高，案件亦集中於特定年度，其餘年份為0到1人，並非長期持續偏高。市府嚴正呼籲，兒少保護攸關生命安全，不容以片面數據扭曲事實，更不能以數字爭論取代制度檢討、逃避責任。依據衛福部110年至114年統計，六都兒少保護服務人數則以新北市最多、臺中市第二、高雄市第三。另累計五年重大兒虐死亡人數，臺中市18人、新北市17人、高雄市15人，高雄並非六都最高，其中12人集中於113年，其餘四年每年均不超過1人。社會局呼籲外界應引用正確統計，釐清不同指標及案件性質，切勿混淆數據、斷章取義而誤導社會大眾。社會局指出，重大兒少保護案件涵蓋攜子自殺、出生後遭遺棄及不當對待等類型，並非均屬肢體暴力致死。113年原列10案12人，其中1案1人經地檢署確認死因為疾病；其餘9案11人中，包括殺子自殺2案4人、出生後遭母親遺棄或不當照顧致死3案3人。各案致死原因及風險因素不同，不應任意類比，以免扭曲事實，並對受害兒少、家屬及第一線社工造成二度傷害。社會局強調，每一起兒虐案件都必須嚴肅面對，市府持續檢討制度缺口，推動兒少保護由被動通報轉向主動預防。112年成立檢警醫社溝通平台，整合跨網絡資源；結合高風險孕產婦計畫、幼兒專責醫師及四大醫學中心主動外展；首創兒虐傷勢即時醫療判讀，獲中央推廣全國；推動「六歲以下兒童身心及安全評估計畫」，強化風險與安置評估，並榮獲2026天下城市治理卓越獎優選。同時，高風險家庭訪視頻率提高至每月1次；針對高風險、未就托未就學的六歲以下兒童，拒訪或失聯一次即啟動警政協力；重大兒虐事件確認後2週內，由府級主管主持跨局處檢討，確實追蹤改善。社會局重申，兒少安全不容妥協，市府將持續強化風險預防、跨網絡合作與制度改善，以具體行動補強兒少保護安全網，盡最大努力避免憾事重演。