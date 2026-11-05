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iPhone Duo終於有現貨！雙11限時4天降價2千元

▲蘋果首款摺疊手機iPhone Duo上市後供貨吃緊，傑昇通信趁雙11推出限時4天優惠，少量現貨釋出，256GB版本降至72,890元，比蘋果官網便宜2,010元，購買前須先致電門市確認庫存。（圖／傑昇通信提供）

iPhone 18 Pro系列最高現省2,510元

三星S25狂砍近萬元

▲傑昇通信雙11搶新機優惠11月5日至8日登場，iPhone Duo現省2,010元、iPhone 18 Pro最高折2,510元，三星Galaxy S25更狂降9,410元。（圖／傑昇通信提供）

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo上市後一機難求，現在透過蘋果官網下單，部分訂單預估要等到2027年1月下旬才能收到新機。不過，傑昇通信今（5）日宣布推出「雙11搶新機」限時4天優惠，iPhone Duo全容量降價2,010元，比蘋果官網便宜超過2千元，《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問官方，是否真的有現貨？傑昇通信透露有少量現貨釋出，數量有限，提醒消費者一定要先打電話確認，避免白跑一趟。蘋果首款摺疊手機iPhone Duo自上市以來話題不斷，當初蘋果官網開放預購短短10分鐘，部分訂單的取貨時間就一路延後至隔年。根據傑昇通信指出，截至11月5日，蘋果官網部分機型預估配送時間仍排到2027年1月下旬，讓不少想換機的果粉只能繼續等待。趁著雙11購物節，傑昇通信宣布11月5日至11月8日推出限時4天快閃優惠，iPhone Duo全容量現折2,010元。以256GB版本為例，蘋果官網原價74,900元，傑昇通信活動價72,890元，對於原本打算入手的消費者來說，不只省下2千多元，還有機會提早拿到新機。不過，業者特別強調，現貨數量有限，各門市配貨、顏色與容量不盡相同，也不保證活動期間每天都有貨。想趁優惠入手的消費者，務必先致電鄰近門市確認庫存，確定有貨再前往購買。除了iPhone Duo，蘋果最新旗艦iPhone 18 Pro系列也加入雙11降價行列。iPhone 18 Pro Max（256GB）原價49,900元，活動期間降至47,890元，現省2,010元；iPhone 18 Pro（256GB）原價44,900元，優惠價42,390元，現省2,510元，折扣幅度比Pro Max還多500元。這次雙11降價不只蘋果有份，三星、OPPO及小米也同步加入戰局，其中三星Galaxy S25降幅最驚人。三星Galaxy S25（12GB／256GB）原價27,900元，傑昇通信直接降價9,410元，活動價只要18,490元；Galaxy S26（12GB／256GB）則從33,900元降至25,990元，現省7,910元。活動期間購買上述兩款指定容量機型，還可免費獲得標示價值990元的TOUGHER滿版玻璃保護貼。預算不到萬元的消費者，也有OPPO A6x（6GB／128GB）原價8,990元，特價5,290元；紅米17（6GB／256GB）原價9,999元，降至6,990元。