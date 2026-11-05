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1952年州長選舉出現兩個希弗斯！兩黨得票合計98.05％

▲Allan Shivers當年在民主黨選票取得約73.12％，共和黨選票取得約24.89％，加上其他票數，總得票率達98.05％，順利連任。（圖／維基百科）

德州曾是民主黨長期優勢州！共和黨近數十年逐步崛起

▲2026年美國期中選舉德州得票率最新現況。（圖／Google）

加州也曾出現跨黨提名！大法官沃倫1946年拿下91.64％選票

▲時任加州共和黨籍州長的沃倫，利用當時加州實施的「跨黨參選」（Cross-filing）制度，1946年同時登記參加共和黨與民主黨初選，取得兩大政黨的州長提名。（圖／維基百科）

美國2026年期中選舉結果出爐，民主黨在德州取得重大突破，不僅拿下州長等多個州級重要職位，也讓共和黨先前力推的國會選區重劃策略遭遇挫敗。德州長期被視為共和黨的重要政治堡壘，自1994年以來，民主黨便未曾贏得州長選舉，如今再度翻轉政黨版圖。不過，回顧德州政治史，當地曾出現過更罕見的選舉場景：州長希弗斯（Allan Shivers）竟然同時代表民主黨與共和黨參選，選票上出現兩個自己的名字，最後合計拿下98.05％得票率。1952年，德州出現罕見的「自己跟自己競選」現象。當時的州長艾倫・希弗斯（Allan Shivers）原本是民主黨籍，但他在1952年總統大選中公開支持共和黨候選人艾森豪（Dwight D. Eisenhower），與民主黨全國領導層立場出現分歧。當時德州正因近海油田權（Tidelands）問題與聯邦政府產生爭議，希弗斯主張德州應保有相關海域資源權益，也因此支持艾森豪。以希弗斯為首的民主黨保守派被稱為「Shivercrats」，在政治立場上與共和黨逐漸靠近。為了支持艾森豪、爭取更多選票，德州共和黨決定背書民主黨州級候選人名單。加上德州1951年通過允許候選人跨黨提名的法律，希弗斯得以同時以民主黨、共和黨候選人身分出現在1952年州長選舉選票上。換句話說，選民在選票上看到的民主黨候選人是希弗斯，共和黨候選人也同樣是希弗斯。最終，他在民主黨選票取得約73.12％，共和黨選票取得約24.89％，加上其他票數，總得票率達98.05％，順利連任。這項允許跨黨提名的制度後來於1955年遭德州立法機關廢除，類似的選舉景象也因此不再重演。如今提到德州，多數人會聯想到共和黨票倉，但從歷史來看，德州過去長期由民主黨主導。美國南北戰爭後的重建時期結束，民主黨逐漸掌握德州政治，20世紀上半葉更形成民主黨一黨獨大的局面，當時真正具有競爭性的選舉，往往是民主黨內部初選，而非正式大選。直到20世紀中後期，隨著民主黨內部保守派與自由派分歧擴大，加上共和黨勢力逐漸成長，德州政治版圖才開始轉變。1978年，共和黨籍威廉・克萊門茲（William Clements）當選州長，成為南北戰爭後首位共和黨籍德州州長；1994年共和黨更進一步拿下州長及兩席聯邦參議員，逐漸建立如今的政治優勢。類似的歷史並非只有德州發生。美國加州也曾有候選人同時取得民主黨與共和黨提名，代表人物就是後來成為美國最高法院首席大法官的厄爾・沃倫（Earl Warren）。1946年，時任加州共和黨籍州長的沃倫，利用當時加州實施的「跨黨參選」（Cross-filing）制度，同時登記參加共和黨與民主黨初選。結果他不僅順利拿下共和黨提名，也在民主黨初選中擊敗民主黨籍對手，取得兩大政黨的州長提名。由於兩黨提名人都是沃倫，正式大選幾乎沒有同等競爭力的對手，最後他以91.64％得票率成功連任。加州跨黨參選制度源自1913年通過的法律，允許候選人同時爭取不同政黨的初選提名。這項制度直到1959年才由加州立法機關廢除，沃倫1946年的案例也成為美國政治史上著名的跨黨提名紀錄。德州希弗斯與加州沃倫的案例，雖然都出現同一人取得兩大政黨支持的特殊現象，但背後制度並不完全相同：前者是德州允許候選人跨黨提名，且共和黨背書民主黨州級候選人；後者則是沃倫透過加州跨黨初選制度，分別贏得兩黨提名。