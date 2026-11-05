他不僅是兄弟近10年最具代表性的隊魂，論及場上表現，35歲的他本季證明還很能打，不僅相隔2季再度出賽破百場，打擊數據也優於上季

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王威晨打擊仍未退化 本季甚至打出回春身手

聯盟頂尖的低揮空率與低三振率之下，能換進平均線以上的打擊火力，甚至能穩定繳出長打，ISO純長打率也略高於聯盟平均，對於一位不以全壘打見長的35歲老將而言實屬不易。

中信兄弟佈局三壘接班 黃韋盛、張士綸出賽最多

中信兄弟近年來積極佈局三壘接班，作為曾獲得三壘手金手套5連霸的防守職人，王威晨今年在三壘剩下17場出賽

球團自去年就將主戰重任交給27歲砲手黃韋盛，去年多達79場三壘出賽機會，今年則因張士綸竄起，剩下46場以三壘手出賽，下半季大放異彩的「雙張」張士綸、張仁瑋，前者承擔57場出賽，後者也有19場。

中信兄弟是否留下王威晨？成休賽季最大抉擇之一

中華職棒2026年自由球員權利行使期限前爆出震撼彈，中信兄弟人氣球星王威晨，宣告行使自由球員權利，黃衫軍是否願意留下他，引發外界關注。，若論三壘防守，則早備好不少年輕戰力，黃韋盛、張士綸與張仁瑋3人本季都分擔不少場次，若再加上今年選進的內野首輪大物許書誠，未來三壘應非擔心要點。王威晨自2018年到2023年都是中信兄弟主戰三壘手，連續6年單季出賽破100場，今年35歲的他，則再度將出賽數提升至100場，全年獲得385個打席，排名高居隊內第3多，他也繳出打擊率2成92、1轟與47分打點回報期待，其中上壘率、長打率相比去年都不退反進，OPS+116.8高於聯盟平均。王威晨今年整體表現維持過往特色，實際上，，沒有出現任何失誤，大多時間都擔任球隊指定打擊出賽。至於備位人選，此外，中信兄弟今年季中選秀選進的高苑工商當家游擊手許書誠，他身高達186公分，未來若是先兌現打擊期待、或是評估無法鎮守中線，也有機會先轉往角落內野在一軍出賽，因而中信兄弟在三壘防區並不會缺少人手。最終回歸打擊貢獻上，中信兄弟作為今年打擊最兇猛的球隊，王威晨打擊OPS+仍高居隊內第5，足見其價值，另外還有休息室文化、精神領袖與周邊效應等無形貢獻需要考量，對於亟欲討回過去2年台灣大賽失利的兄弟而言，是否留下這位兼具大賽經驗、身手仍未退化的當家球星，會是休賽季最重要的抉擇之一。