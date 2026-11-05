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1月8日海巡節將至，海洋委員會海巡署今（5）日舉辦「2026年118海巡節表揚典禮」，行政院秘書長張惇涵代表總統賴清德及院長卓榮泰前往頒獎及祝賀，並向長期守護藍色海疆、保障人民安全的海巡夥伴及眷屬們，致上最高敬意與謝意；張惇涵表示，海巡的付出不能只有掌聲，更要透過制度化的規範，給予最好的保障，因此不只海巡裝備要升級，相關待遇也要持續升級，行政院先前已核定8項津貼加給，而卓榮泰今日也正式核定「第三類海巡部隊加給」，為海巡迎來第9項待遇提升。張惇涵指出，從國家的藍色海疆，到無遠弗屆的網際網路，「海巡」從守護的精神，延伸為網路熱門流行語及文化，然而，網路上的「海巡」，是在「巡留言」；真正的海巡，則是在「守護國家安全」，網路的海巡可隨時下線，但海巡弟兄姊妹卻是全年無休、24小時持續在線，這份辛勞值得肯定。張惇涵說，海巡的報案專線是118，對人民而言，118是求救專線，但對海巡夥伴來說，是一份責任及使命，當民眾在溫暖的家中團聚時，海巡夥伴在冰冷的風浪中執勤；當大家紛紛遠離危險時，海巡夥伴則是「哪裡有危險，就往哪裡去」，驗證了「別人避風浪，海巡迎風浪；別人盼平安，海巡護平安」的道理，因此，自2024年起，11月8日正式訂為我國「海巡節」，這不只是日曆上多了一個節日而已，更是代表國家對海巡的肯定、人民對海巡的感謝，尤其海巡守護國人的每一天，而國家也透過11月8日這一天來向所有海巡弟兄姐妹們致敬。張惇涵強調，中華民國台灣位於守護印太地區自由、民主、繁榮與第一島鏈安全的關鍵戰略位置，面對台海周邊日益複雜的情勢，除了中國在海上灰色地帶的侵擾，還有防疫、走私、偷渡、非法捕撈等各項嚴峻的挑戰，這些挑戰，可能沒有煙硝，卻是海巡夥伴們日以繼夜的考驗，國家的安全，不只在每一個看得見的防線，更在遙遠看不見的國界；人民習以為常的平安，是海巡夥伴負重前行的日常，他要再度感謝所有海巡夥伴守護國安、維護治安、保障平安，海巡守住海上的第一線，就是守護國家安全的最前線。張惇涵提到，今日共有20位模範海巡人員、7個模範海巡單位接受表揚，受獎的是模範，奉獻的是全體，今天的榮耀既屬於臺上的每一位英雄，也屬於每一位不在場的海巡夥伴。所有海巡夥伴守護國家，國家當然有責任照顧大家，因此，從無人機、次世代反監偵雷達，到各型新型戰艦、相關廳舍整建等，政府持續強化海巡的軟硬體設備及設施，讓所有同仁能有更好的工具、更安全的執勤環境。張惇涵強調，「海巡護國家、國家挺海巡」，海巡的付出不能只有掌聲，更要透過制度化的規範，給予最好的保障，因此不只海巡裝備要升級，相關待遇也要持續升級，行政院先前已核定8項津貼加給，而卓院長今日也正式核定「第三類海巡部隊加給」，為海巡迎來第9項待遇提升。張惇涵也向所有海巡家屬表達最深的感謝。他說，對海巡夥伴而言，最辛苦、最困難的，不一定是面對黑暗的夜晚或滔天巨浪，而是出勤時，不能陪伴家人的遺憾；對海巡家屬來說，最不容易的，也不只是等待，而是每一次等待背後心中的牽掛。感謝所有海巡家屬的體諒與支持，讓國家最好的海巡部隊勇敢站在第一線。張惇涵提到，每一次聽到海巡夥伴透過艦上廣播說：「這裡是中華民國海巡署，你們未經許可進入我國水域，請立即離開」，他都想向海巡弟兄姐妹表達：「國家以你們為傲！」這不只是一句執法的警告，更是國家主權的宣示；這不只是一個人的聲音，更是來自中華民國台灣捍衛主權最堅定的聲音。