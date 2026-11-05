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曾因深入柬埔寨拍攝詐騙受害者救援過程而爆紅的百萬YouTuber「好棒Bump」（黃煦傑），昨（4）日深夜疑似在台北市大安區住處與28歲妻子發生爭執，隨後2人都因服藥出現身體不適，嚇得警消緊急出動，分別將夫妻倆送往不同醫院治療，所幸2人送醫時意識清醒，Bump目前狀況也已穩定，至於夫妻間究竟發生什麼事、服用了哪些藥物，仍有待進一步釐清。根據警方及消防局資訊，台北市消防局4日晚間10點53分接獲報案，指大安區忠孝東路四段一處民宅，有2人疑似服用藥物後身體不適，救護人員趕抵現場，發現患者正是33歲的Bump及其28歲妻子，由於2人當下狀況急需接受治療，警消隨即將Bump送往台安醫院、妻子送往臺北醫學大學附設醫院，所幸夫妻倆當時意識清楚，並無生命危險。據了解，夫妻倆疑似因不明原因發生爭執，隨後傳出服藥過量的情況，警方也派員到場調查，並未發現可疑違禁品。目前Bump身體狀況已逐漸穩定，不過雙方是否真的因吵架而服藥，以及詳細事發經過，警方仍在調查中。現年33歲的Bump本名黃煦傑，經營YouTube頻道「好棒Bump」，擁有超過153萬名訂閱者，早期以拍攝反詐騙影片受到關注，2022年更親自前往柬埔寨，記錄營救遭誘騙出國、被迫從事詐騙工作的台灣人過程，讓他一夕之間成為話題人物。當時他不只公開救援行動，也曾因相關影片與政府單位發生爭議，2025年3月26日則成立「社團法人好棒棒反詐騙協會」，持續投入反詐騙相關工作。除了拍片救人，Bump的感情生活過去也曾鬧上新聞版面，他2019年與網紅「愛美教主」Cherry結婚，沒想到婚姻僅維持4個月便宣告結束，離婚後雙方更曾隔空互控，Cherry當時還透露Bump本來就是為了拍片才和她結婚，後來日久生情，誰知卻發現男方和前女友藕斷絲連，關係鬧得相當難看。2025年3月，Bump又曾在社群發文提及「未婚妻」，如今傳出與妻子雙雙送醫，至於報導中的28歲女子身分及兩人婚姻相關細節，目前尚未有更多資訊獲得證實。