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支持者高喊「把心都給你」 小英妙回：現在需要你的力氣

前總統蔡英文今（5）日下午赴台中潭子得天宮參香祈福，為民進黨台中市長候選人何欣純站台拉抬聲勢。現場湧入數百名「易燃物」，尖叫歡呼聲不斷，宛如大型粉絲見面會。面對熱情群眾頻頻告白「實實我愛你」、「把心都給你」、「天天來、住台中」，蔡英文發揮招牌幽默笑稱「今年易燃物特別多」、「台中起風了」，更向鄉親許下承諾「何欣純要是當選，只要她叫我來我就來！」蔡英文今日下午在立委蔡其昌、民進黨台中市長候選人何欣純及多位地方民代陪同下抵達得天宮。現場支持者情緒沸騰、掌聲與尖叫聲不絕於耳，熱度破表。蔡英文一開口便開玩笑表示「今年選舉最吵鬧」，打趣形容現場是一群呱噪的在地鄉親，直呼自己身為「資深候選人」，卻很少看到今年選舉市場上冒出這麼多「易燃物」，逗得台下笑聲不斷。蔡英文接著在台上好奇拋問「大家知道今年易燃物特別多是為什麼嗎？」台下群眾立刻高分貝秒回「因為你是打火機！」蔡英文聽聞不禁失笑，幽默回應「等一下救火部門就要來找我了，提醒我小心防火。」她隨後正色強調，這代表民眾渴望改變，大家希望看到一個更具衝勁、能帶領台中大步向前的新市長。蔡英文回憶，上個月她走訪台中城隍廟與一中街時，就已強烈感受到「台中真的起風了，欣純要當選了！」她指出，過去大家都覺得台中人生活步調優雅又斯文，但當前全球科技與生活方式快速變遷，「台中是個充滿潛力與活力的城市，既有優雅要維持，但發展速度必須加倍快轉」，必須加快腳步把台中的優勢全方位發揮出來。致詞中途，台下更有熱情民眾扯開嗓門大喊「把心都給你！」蔡英文立刻機智接招「謝謝你的心，但我現在更需要你的力氣，要去外面拉票！」全場再度爆笑。她進一步大力推薦何欣純，大讚是新世代中最拚命的政治人物，「不要看她個頭嬌小，她意志極其堅定，只要認定的事情一定拚命做到好、絕不放棄。」見蔡英文力挺肯定，一旁的何欣純忍不住激動落淚、頻頻拭淚。蔡英文轉頭拍拍她笑虧：「哎，我剛才說你強壯，你怎麼哭起來了？」蔡英文向台下群眾感性喊話，直言「何欣純就差一點點，我是不會騙人的，只要大家用力往前一推就過了！」她拜託大家幫忙拉票、全力衝刺達標，更打趣警告「若沒達標，我以後不敢常來」，面對支持者挽留「住台中」，蔡英文笑著承諾只要何欣純勝選，未來隨傳隨到。