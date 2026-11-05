我是廣告 請繼續往下閱讀

叫車平台巨頭Uber近年開始出現司機短缺，加上燃料成本上升以及中東衝突升溫等多重因素，導致獲利低於預期，執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）宣布，公司正將獎勵預算由乘客端轉移至司機端，意味著乘客車資可能調漲。根據路透報導，Uber週三發布財測，預估第四季獲利將低於華爾街預期。主因司機短缺、燃料成本上升以及中東衝突升溫，削弱了從印度、巴西到加拿大等全球市場的叫車業務成長動能。成長放緩的壓力迫使 Uber 在積極推進收購計畫與自動駕駛技術之際，仍須投入更多資金來招募並留住駕駛。Uber 執行長科斯羅薩西在法說會上向分析師表示，公司正準備調整全球獎勵金支出策略，獎勵預算由乘客轉移至司機，這可能意味著乘客車資將會調漲。他坦言，「今年我們正在縮減給予乘客的優惠補貼，並將這些資金轉用於司機的獎勵機制。」根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，Uber 預估第四季經調整後的每股盈餘（EPS）為 0.95 至 0.99 美元，低於市場預期的 1.06 美元。公司表示，中東局勢動盪導致第三季「乘車移動」（Mobility）業務的總預訂量成長率下滑，第三季按固定匯率計算，Uber 乘車移動業務的總預訂量年增 17%，較第二季的 20% 增幅有所放緩。科斯羅薩西坦言：「高昂的油價與緊縮的司機人力供給，拖累了數個國際市場的服務供給成長。」科斯羅薩西表示，Uber已透過人工智慧（AI）演算法決定獎勵金該如何分配、哪些地區需要投入更多資金，他指出，公司的演算法以數十億趟行程資料訓練，能做出人類無法完成的判斷。