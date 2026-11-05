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▲百鄴企業主管主動關懷員工工作需求，透過申請職務再設計補助，工作流程，展現企業關懷與留才用心。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

▲勞動力發展署雲嘉南分署透過推動中高齡者及高齡者職務再設計服務計畫，優化工作流程，改善中高齡勞工的工作負擔，以提升作業效率與安全，打造友善職場。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署透過推動中高齡者及高齡者職務再設計服務計畫，協助企業依員工需求改善設備與工作流程，期助企業穩定留才。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕表示，中高齡勞工累積豐富的實務經驗，是企業重要的人力資產，雲嘉南分署透過推動中高齡者及高齡者職務再設計服務計畫，可依勞工個別需求改善工作設備、工作條件及職場環境，以協助企業排除工作障礙，讓員工持續發揮所長，也幫助企業留住熟練人才，創造勞雇雙贏，協力打造友善職場。柯秀燕說，面對勞動力人口結構轉變，改善中高齡勞工的工作負擔，以及延續職場經驗，以成為企業留才的重要課題，她舉例說，嘉義百鄴企業公司購置客製化半自動傾料機，讓48歲中高齡者就業的小禎，每桶儲料作業時間從原本5至10分鐘縮短為1至2分鐘，不僅減輕體力負擔，也讓工作更加省力有效率。柯秀燕並說，小禎在該公司服務已15年，任職研磨部，負責穀物研磨及原料處理作業，過去每次儲料須將原料搬上鋁梯，再逐次倒入儲料桶，反覆多次才能完成，長時間搬運重物及重複動作，常讓腰背與手部感到痠痛，也增加工作負擔，該公司透過申請勞動部中高齡者及高齡者職務再設計補助，委請協力廠商開發客製化半自動傾料機，改善原料投放流程，讓員工只需原地操作機械，不必再頻繁攀爬鋁梯、徒手舀料，即可完成儲料作業。中高齡者就業的小禎說，以前工作結束後常感到腰痠背痛，也曾擔心年紀漸長、體力無法負荷，但現在有設備協助，不僅減少搬運及重複動作，下班後也不再像以前那麼疲累，每天工作都更加輕鬆安心，她感謝勞動部職務再設計計畫的協助，也謝謝公司願意替員工著想。百鄴企業公司指出，該公司女性員工約占九成，45歲以上員工也占八至九成，許多員工長年服務，累積豐富實務經驗，主管平時巡廠時，發現員工反覆搬運原料、攀爬鋁梯相當耗費體力，因而主動關懷並尋求改善方式，在雲嘉南分署朴子就業中心協助下，企業運用政府職務再設計資源，導入客製化半自動傾料機，減輕員工工作負擔、提升作業安全，也讓資深員工能持續發揮所長，企業主認為，職務再設計不只是改善設備，更是對員工工作需求的重視，透過優化工作流程與環境，將人才轉化為永續生產力。柯秀燕並表示，凡年滿45歲至65歲的中高齡者及逾65歲的高齡者，如有工作障礙，可由雇主或勞工向工作所在地公立就業服務機構申請職務再設計，補助項目包括改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法及改善職場環境等，每位勞工每年最高補助新台幣10萬元，特殊需求經專案評估核准者不在此限，但相關申請仍須依規定審查，且雇主依法應負的職業安全衛生責任不屬補助範圍。