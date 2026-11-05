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民眾黨將在選前黃金週21日晚間舉辦「超級星期六」造勢活動，創黨主席柯文哲也將到場，台北市長蔣萬安稍早證實「我非常樂意參加」，藍白合味道更濃。不過先前北市黨部主委戴錫欽曾下令，蔣萬安禁止個別站台白營議員，但近日蔣卻頻頻「路過」白小雞競總，戴錫欽今（5）日坦言，隨著選情緊繃，大家都能體諒，會以「大局為重」評估，但他也坦言多席次選舉中，票源重疊恐會連帶影響，但最大目標是讓有政績的蔣萬安連任。戴錫欽說，藍白合基本框架沒有改變，但隨著選情變化，到了緊鑼密鼓的階段，如何在市長爭取勝選、藍白議員席次極大化，都會凝聚共識。競總主委盧秀燕日前拜會藍白黨團，也有面對面溝通，黨內議員也關心未來藍白合和蔣萬安站台原則，是否會跟先前的原則規範有所出入。戴錫欽表示，盧秀燕說不管藍白怎麼合，是否合體或同台，原則上還是以國民黨議員為主，要請議員們安心，所以基調沒有改變，還是希望「兄弟登山，各自努力」，藍白能夠透過各自的努力、不管是母雞拉小雞，或是小雞穩住基本盤、拉拉母雞，都是相輔相成一體兩面的事情，把彼此的席次都能夠極大化，他也預祝白營小雞6席全上。戴錫欽坦言，在這樣的前提下，不管是過去所規範的以聯合造勢為主，或是近期所發生的萬安市長到個別白營的議員總部去加油打氣，甚至在未來不管是21號或其他造勢活動，有可能會跟柯文哲前主席或相關的白營人士同台，大家都會以大局為重，希望能夠讓蔣萬安繼續連任為最優先考量。不過戴錫欽也坦言，在多席次選舉當中，如果票源重疊，彼此會有些連動影響。但儘管如此，最大的共同目標就是讓有政績的蔣萬安能夠繼續連任，在這個前提下，議員會固守席次，小雞、母雞互相拉抬，藍白之間的合作會以大局為重評估考量，經過大家面對面溝通，所有國民黨議員候選人都有這樣的默契。