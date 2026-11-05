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針對近期《老人福利法》修法所涉及的65歲以上長者健保費補助議題，藥界團體表示，理解各界希望減輕長者生活負擔、完善高齡照顧的用心。對仰賴固定收入生活的長者而言，每一筆支出都影響日常生活。如何讓有需要的長者獲得適切支持，同時維持全民健保穩健運作，是社會共同關心的重要課題。藥界團體指出，台灣已邁入超高齡社會，隨著高齡人口增加，慢性疾病及長期醫療照護需求持續成長，健保制度的永續與完善更形重要。相對而言，工作年齡人口逐漸減少，健保財務也將面臨長期挑戰。因此，擴大長者保費補助的同時，如何建立穩定且可持續的財源規劃，兼顧受薪階級、年輕世代與高齡族群的負擔能力，避免增加未來公共財政壓力，值得各界共同關注。藥界團體強調，全民健保的珍貴之處，在於全民共同參與、風險分攤及量能負擔，讓民眾在人生不同階段，都能在需要時獲得適切醫療照顧。對於經濟弱勢及確有需要的長者，政府應持續提供必要支持；在完善補助制度的過程中，也期待能充分了解不同長者的實際需求，審慎評估補助對象、經費來源、世代負擔及既有弱勢醫療保障的銜接，讓公共資源發揮更完善的照顧效益。藥界團體期盼，相關政策在後續推動與配套規劃過程中，能持續透過充分的專業評估與社會對話，邀集政府、長者代表、醫界、病友團體、社福組織及相關專業團體共同參與，並以公開透明的資訊說明政策財務與長期影響，凝聚更多社會共識。讓長者照顧與健保永續相互支持，使全民健保持續守護每一個世代的健康。各大公協會名單（順序依照筆畫排列）:中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)中華民國西藥商業同業公會全國聯合會台北市西藥代理商業同業公會台灣藥品行銷暨管理協會台灣自我照護產業協會台灣研發型生技新藥發展協會