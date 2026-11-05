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美國維吉尼亞州一隻赤肩鵟，日前被人發現倒在地上無法飛行，隨即被送往附近的野生動物中心檢查，結果赫然發現這隻赤肩鵟的身體完全正常，飛不起來純粹只是太胖了！真相雖然讓人啼笑皆非，但野生動物中心也強調背後存在值得深思的啟示，因為這隻赤肩鵟之所以會體重失控，其實也跟人類的行為有關。羅阿諾克西南維吉尼亞野生動物中心（Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke）近日在社群媒體分享這隻「過胖」赤肩鵟的故事。中心工作人員表示，這隻赤肩鵟當初在中心附近的民宅車道地面被民眾發現，由於民眾注意到牠無法飛行，於是將牠送來中心檢查。工作人員表示，「我們檢查了所有常見的可能病因：骨折、鉛中毒、眼睛問題、頭部外傷、消瘦、以及任何撞擊或爭鬥造成的瘀傷。結果全部正常」。於是最終確定，這隻體重超過910公克的赤肩鵟，純粹是因為太胖了導致飛不起來！且由於身上覆蓋著厚厚的一層脂肪，工作人員甚至完全摸不到牠胸骨的龍骨突。工作人員指出，野生猛禽在沒有人類干預的情況下，如此過度發胖是非常罕見的，這究竟是怎麼發生的？難道牠其實是有人飼養的籠養鵟只是逃跑了？結果真相大白，這隻赤肩鵟確實是野生的，但是由於附近有民眾在放養雞群，且養雞民眾透露雞群的數量最近快速減少，因此工作人員認為這隻赤肩鵟應該是一直在捕食放養雞，吃飽後就在樹上睡覺等下一次雞群被放出來，這樣循環往復「吃飽睡、睡飽吃」的生活，難怪最後會胖到飛不起來。工作人員強調，這個故事雖然有點搞笑（那些被吃掉的雞除外），但也帶來了一個令人深思的問題，如果當初發現這隻赤肩鵟的不是好心人士，而是自然界的其他捕食者，結局可能會悲慘得多，胖到無法飛行的赤肩鵟事實上處於極度脆弱的危險之中。工作人員表示，人類不應餵食野生動物，「無論是直接還是間接的」，飼養雞隻時也應使用帶有頂棚的防護圍欄，才能避免家禽成為野生動物的免費自助餐。