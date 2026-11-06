「沒有超能力，也能成為別人的超人嗎？」信義房屋三會11月11日（三）將在信義學堂舉辦紀錄片《台灣超人》公益觀影活動，邀請唐氏症基金會與導演曲全立出席分享，活動開放一般民眾免費報名。
《台灣超人》沒有超能力英雄，記錄的是被迫面對人生難題、仍選擇往前的普通人。因小兒麻痺只能用雙手行走的劉大潭，求職遭兩百多家公司拒絕仍不放棄；設計師鍾瑞育因肌肉萎縮症長期臥床，僅靠眼球與手指操作電腦，創作出「改變自己，面對環境」的標語。片中也有唐寶寶的故事，適合親子同看，讓孩子理解勇氣、包容與善良。
活動總召集人、信義房屋菁英會會長及松江南京店專案經理李育銜去年看完這部片後，便希望舉辦公益觀影。他說，片中人物有太多抱怨的理由，最後卻選擇「抱願，不抱怨」。「不是誰來幫助誰，而是透過不同的人生，看見彼此的勇氣。」他期待觀眾看完後重新看待自己的人生，發現每個人都能成為彼此生命中的超人。
李育銜曾在921地震後受協助，因此持續投入公益。他曾推動「唐寶寶友善商店」，全台255家信義房屋門市響應，讓唐寶寶外出遇到困難時，能到門市借電話、使用廁所或充電。他也盼這場公益觀影能每年舉辦，並在映後安排公益分享，讓更多公益團體被看見。
除了觀影與映後座談，活動當天也規劃唐寶寶愛心義賣及自由贊助，鼓勵民眾認購電影票，協助《台灣超人》走進更多地方。活動預計邀請約197位唐寶寶及家屬參加。活動並開放信義夥伴、客戶及一般民眾免費報名，歡迎有興趣的民眾一同參與。李育銜指出，本次活動由信義房屋菁英會、集賢會及信義君子共榮會共同發起。三會是信義房屋內部的榮譽社團，分別由業績優異的房仲經紀人、績優店長，以及因服務品質、品德操守與正向影響力受到肯定的歷屆「信義君子」組成，成員平時也積極參與公益活動。
信義房屋同仁也長期自主推動捐血行動，定期號召同仁及親友參與，截至今年8月全台累計捐出9,632袋熱血，今年則朝累計突破1萬袋的目標邁進。他補充，三會夥伴投入的理由很簡單，就是「對的事情，說到做到」。有人出時間、有人聯繫資源，也有人擔任志工。信義房屋長期強調企業倫理與以人為本，從門市成為唐寶寶友善據點，到此次公益觀影，「先義後利」的精神透過一位位同仁的主動參與，凝聚成更多人共同付出的力量。
活動報名網址：https://impact.tobetter.idv.tw/
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活動總召集人、信義房屋菁英會會長及松江南京店專案經理李育銜去年看完這部片後，便希望舉辦公益觀影。他說，片中人物有太多抱怨的理由，最後卻選擇「抱願，不抱怨」。「不是誰來幫助誰，而是透過不同的人生，看見彼此的勇氣。」他期待觀眾看完後重新看待自己的人生，發現每個人都能成為彼此生命中的超人。
李育銜曾在921地震後受協助，因此持續投入公益。他曾推動「唐寶寶友善商店」，全台255家信義房屋門市響應，讓唐寶寶外出遇到困難時，能到門市借電話、使用廁所或充電。他也盼這場公益觀影能每年舉辦，並在映後安排公益分享，讓更多公益團體被看見。
除了觀影與映後座談，活動當天也規劃唐寶寶愛心義賣及自由贊助，鼓勵民眾認購電影票，協助《台灣超人》走進更多地方。活動預計邀請約197位唐寶寶及家屬參加。活動並開放信義夥伴、客戶及一般民眾免費報名，歡迎有興趣的民眾一同參與。李育銜指出，本次活動由信義房屋菁英會、集賢會及信義君子共榮會共同發起。三會是信義房屋內部的榮譽社團，分別由業績優異的房仲經紀人、績優店長，以及因服務品質、品德操守與正向影響力受到肯定的歷屆「信義君子」組成，成員平時也積極參與公益活動。
信義房屋同仁也長期自主推動捐血行動，定期號召同仁及親友參與，截至今年8月全台累計捐出9,632袋熱血，今年則朝累計突破1萬袋的目標邁進。他補充，三會夥伴投入的理由很簡單，就是「對的事情，說到做到」。有人出時間、有人聯繫資源，也有人擔任志工。信義房屋長期強調企業倫理與以人為本，從門市成為唐寶寶友善據點，到此次公益觀影，「先義後利」的精神透過一位位同仁的主動參與，凝聚成更多人共同付出的力量。
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