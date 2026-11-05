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蔣萬安人設轉變惹失望？「仇恨值」恐斷送票源

九合一選舉倒數23天，首都之戰早已打得火熱，民進黨候選人沈伯洋挾「洋流」步步進逼，現任台北市長蔣萬安也積極爭取連任，選情備受外界高度關注。不過，作家趙曉慧認為，縱使現在還沒有投票，沈伯洋也已經贏了一半；反觀蔣萬安，從原本的躺著都能贏，到現在淪為學人精、被動接招，他已經輸了一半，仇恨的反射鏡，反而將「同情票、理性票」源源不絕送給沈伯洋。趙曉慧指出，沈伯洋的「第一曲線」已吃滿，支持率突破35%，泛綠基本盤吃下41%；至於「第二曲線」就是台北市勝負關鍵，在於50歲以上的人口，必須將論述轉譯為「老屋耐震都更、公辦長照減壓、長輩無障礙設施」；再來就是目前仍有超過40%的小草與中間選民，停留在蔣萬安陣營，是基於對民進黨執政的不信任，但他們也對蔣萬安的老派官僚有疑慮。接著，趙曉慧分析，蔣萬安在開拓中間與年輕新選票的維度上，確實接近封頂已經沒有彈藥，但還有一條成長曲線可以讓他週轉，就是「恐懼動員」。蔣萬安不需要證明自己有多優秀，他只要不斷強化「台北如果失守，民進黨就全面清算」的生存焦慮，原本對蔣萬安冷感、對市政不滿的深藍與深白選民，就會因為恐懼而被反向動員出來。「但我還是覺得沈伯洋贏面比較大，畢竟選民已經厭倦仇恨動員。」趙曉慧強調，任何政治策略都有生命週期，操作恐懼與仇恨屬於高耗損型武器。從2024大選、國會朝野抗爭到過去一年的政治攻防，藍白陣營把「討厭民進黨、大罷免、抗中獵巫」的警報拉得太頻繁、太刺耳；到了2026年底，中間選民和大腦防禦機制已經產生疲態，當危機天天都在喊，選民就會開始厭煩。趙曉慧提到，蔣萬安過去能拿高票，靠的是「溫和、陽光、不沾鍋」的無害形象，但當他為了防守而必須拉著徐巧芯、王鴻薇打焦土戰，甚至在夜市、專訪中言必稱「反大罷免、反綠營清算」時，這種人設的崩壞，反而讓原本看重他「非傳統國民黨色彩」的都會中產感到失望，仇恨的反射鏡，反而把同情票與理性票源源不絕送給沈伯洋。