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效力於紐約洋基隊的內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）本賽季在場上頻傳脫序行為，從邊吃棒棒糖邊守備、戴著疑似無線耳機上場、使用他人的球棒與球褲，到頻繁的牽制出局、守備失誤以及荒腔走板的發言，備受爭議。隨著洋基再度於季後賽早早止步，美國媒體《NJ.com》資深記者米勒（Randy Miller）矛頭一轉，直指這一切的亂象，身為球隊精神領袖的隊長賈吉（Aaron Judge）必須承擔部分責任：「如果賈吉能再嚴厲一點，這些問題就會消失。」米勒在報導中首先肯定賈吉的領導能力，認為他是個會召開會議激勵隊友、指出錯誤的好隊長。不過話鋒一轉，米勒針對賈吉對待齊森姆的態度提出嚴厲建議：「齊森姆這幾年所做的事，以及洋基OB們所談論的休息室文化問題，某種程度上也是對賈吉的指責。」米勒在報導中指出：「他（賈吉）是隊長。齊森姆今年那些愛開玩笑的行為、牽制出局和基本功失誤，都反映出問題一直未被改善。我希望賈吉能對他再嚴格一點。如果賈吉能展現更多嚴厲的態度，這些問題就會消失，因為他在大家心中是備受尊敬的人。」現年28歲的齊森姆本季在場上頻頻出現令人匪夷所思的詭異舉動。不僅經常借用他人的球棒與褲子比賽，甚至在比賽中邊守備邊舔著棒棒糖、配戴疑似無線耳機的裝備，且情緒失控場面頻傳。在球技方面，齊森姆同樣狀況百出。不僅挑戰好壞球自動判定系統（ABS）屢屢失敗、守備失誤連連，甚至曾發出令人質疑對棒球規則認知程度的言論。這些脫序的言行舉止，不僅重創洋基名門的球隊文化，更被外界視為可能成為他未來投入自由球員（FA）市場的一大阻礙。回顧本季，洋基隊長賈吉自己也受到傷勢困擾缺席大半賽季，導致球隊最終在季後賽黯然出局，延續了長達17年無緣冠軍的乾旱期，讓名門權威再度受損。儘管洋基OB像是沙巴西亞（CC Sabathia）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）等傳奇球星先前都曾透過轉播與媒體多次公開示警必須管好齊森姆，但球隊內部從總教練布恩（Aaron Boone）到休息室領導階層，似乎始終無人能夠真正約束他。隨著休賽季到來，洋基的球隊文化已成為球團高層必須嚴肅面對的重大課題。