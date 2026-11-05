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11月起合歡山週末實施高乘載 交通部：內政部開會討論

近期合歡山因車輛違規造成道路壅塞，內政部日前表示，11月起將於每週六、日實施高乘載管制措施，但引起民眾反彈。交通部公路局說明，內政部於今（5）日15時召開「合歡山地區假日交通管制措施協調會議」進行討論。合歡山區道路狹窄、地形特殊，沿線停車空間有限，假日期間易因大量車潮及違規停車造成交通壅塞，甚至影響救災救護車輛通行。內政部表示，為避免道路交通持續惡化，並兼顧遊客遊憩品質及緊急救援需求，決定加強交通管制措施。內政部說明，自11月起每逢週休二日實施高乘載管制。除原有連續假期管制外，於每週六、日實施高乘載管制措施，並由警察機關及相關管理單位加強聯合巡查、交通疏導及違規取締，請民眾假日期間上山時務必配合相關管制規定。內政部提到，考慮當地農產品運輸需求，貨車不管制。原則比照花季交通管制模式，管制範圍為台14甲線翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，並由警方視現場交通狀況機動調整，請民眾留意相關公告及現場管制指示，提前規劃行程。但此舉也引發民眾反彈，公路局今日回應，有關合歡山高乘載管制，考量高山地區行車安全、駕駛人力及車輛調派等問題，目前管制時段並無公路客運業者營運，因此內政部今日15時召開「合歡山地區假日交通管制措施協調會議」進行討論。