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雙北夫人合體催票 石舫亘熱情擁抱宜蘭鄉親

江怡臻喊衝刺最後氣勢 「碧雲姐、舫亘姐」攜手出擊

2026九合一選舉進入最後倒數，藍營打出「夫人牌」搶攻選票！台北市長蔣萬安夫人石舫亘與國民黨新北市長候選人李四川夫人蔡碧雲，今（5）日首度合體，前往新北市永和智光黃昏市場掃街拜票，兩人頂著炎熱天氣，沿途逐一與攤商、採買民眾握手寒暄，親和力十足，不少民眾更搶著合照，還有攤商特別送上蘿蔔，祝福李四川高票當選「凍蒜」，現場氣氛熱絡。石舫亘與蔡碧雲今日攜手走進智光黃昏市場，沿途高喊「萬川連線、雙北5靠3」，號召民眾支持李四川。兩人一路穿梭市場攤位，即使天氣炎熱，仍不放過任何與民眾互動的機會，逐一握手、拜託支持。其中，石舫亘展現十足親和力，沿途積極替李四川拉票，遇到一名民眾主動表示，自己也是宜蘭人，但戶籍已遷至新北市，石舫亘隨即熱情給予擁抱，並親切叮嚀「一定要支持李四川」。蔡碧雲同樣賣力拜票，幾乎不放過每一雙伸出的手，希望在選戰最後階段爭取更多支持。掃街前，李四川競選辦公室主任江怡臻受訪表示，這次特別安排兩位夫人攜手前往黃昏市場，就是希望在選舉最後關頭，全力衝刺支持度，凝聚基層氣勢。江怡臻笑說，團隊平時其實不會稱呼兩人為「夫人」，而是親切地叫「碧雲姐」及「舫亘姐」。她強調，接下來兩位夫人與競選團隊將持續深入基層，爭取更多市民認同，期盼在11月28日投票日獲得選民支持。