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區域衝突延宕 主要央行聚焦通膨上行風險

AI投資續強支撐全球成長 高利率與融資需求升高增風險

美國選舉結果增添金融市場波動 2027年關注4大變數

兩大因素未解決 新台幣短期偏弱走勢不變

台股跌不停，新台幣兌美元也快貶到33元，今（5）日一度重貶逾1角，下探32.985元，終場收32.876元，貶值5.5分。不過，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，現在在32.9至33元也不意外，而且在地緣政治、市場對AI的疑慮等兩大問題未解決前，美元維持強勢，新台幣偏弱趨勢不會改變，加上新台幣走貶，輸入性通膨和利差壓力，今年第4季到明年初，央行利率政策可能會有一定調整。2027年在地緣政治衝突、主要央行政策及金融市場波動互相牽動下，全球經濟可望維持溫和擴張，羅瑋指出，俄烏及中東衝突延宕，推升能源價格與通膨上行風險，主要央行政策調整空間有限，加上AI產業持續擴大資本支出，但偏高的利率水準為融資帶來壓力，影響AI巨頭資本支出的續航力，也增添2027年各國經濟成長的不確定性，後續須密切關注區域地緣局勢、主要央行決策框架、利率對AI資本支出造成的影響，及美國期中選舉後的預算與債務上限爭議。羅瑋分析，中東衝突持續是現階段全球經濟的重要不確定因素。由於美伊衝突導致伊朗擴大荷姆茲海峽周邊管制，紅海航運風險升高，使關鍵能源運輸航道的不確定性增加；能源價格上漲加劇通膨壓力，使美國強勢要求俄烏雙方停火，俄羅斯則藉此測試西方國家底線並挑戰美國與北約關係。目前不僅國際油價上漲，成品油價格壓力更為明顯。中東及俄烏衝突造成部分區域產能受損，亞洲煉油產量亦因原料短缺而受限。若供應瓶頸未能緩解，能源價格上揚將進一步推高企業成本與民生物價，並增加主要央行控制通膨的難度。隨第三季成熟國家長債利率攀升至高位，10月主要央行皆按兵不動，關注金融環境緊縮可能造成的影響。但由於期間能源價格漲勢加劇，增添第四季各國通膨上行風險，年底前央行將難以擺脫被迫收緊的政策壓力。AI產業仍是支撐全球投資與經濟成長的重要動能。市場預期2027年雲端服務供應商資本支出將突破1.2兆美元，甚至超過同期營運現金流。龐大的資本支出也使企業發債及海外籌資需求增加；但伴隨市場利率走揚，高利環境推升AI 融資壓力及成長動能，市場亦關注投資回報能否因應投資成長，部分雲端服務供應商公司債利率加碼幅度逐步上升，反映市場對融資規模、投資報酬及信用風險的要求提高。羅瑋指出，AI投資若能有效提升生產力、推升企業營收並擴大對實體經濟的帶動範圍，將有助全球經濟維持穩健成長；但若AI前景出現雜音、企業資本支出放緩，或龐大融資需求推升長期利率，則可能壓縮企業獲利與投資意願。市場也應留意大型科技企業上市及籌資活動所產生的資金磁吸效應，以及對股債市資金配置的影響。美國2026年期中選舉後，政治結構的改變將牽動政府2027年預算及債務上限討論，不排除行政與立法部門的衝突可能升高，預算協商、政府關門及債務上限將成為金融市場的新考題。隨著美國聯邦債務突破40兆美元並逼近上限，加上財政支出增加、債券供給上升及政策不確定性，均可能推升期限溢酬及長期公債殖利率，市場波動亦可能隨之擴大。羅瑋提醒，2027年全球政經與金融市場仍存在多項變數，後續應持續關注4大方向，中東關鍵海峽及俄烏衝突等區域地緣局勢；Fed政策框架、BOJ利率決策及國際資金流向；AI資本支出的投資續航力、科技供應鏈效應及衍生的資金面影響；美國期中選舉、歐洲預算爭議及主要國家政治與財政風險。至於新台幣近期急貶，羅瑋認為，主要是市場對AI資本支出仍有疑慮，外資持續賣超台股並匯出，加上美元指數維持相對強勢，但因AI相關投資疑慮未除，短期要見外資大舉加碼台股有難度，預期在地緣政治、市場對AI的疑慮尚未解除前，美元仍偏強，新台幣偏弱走勢不會改變，只是出口商逢高出脫美元，緩和新台幣貶勢，預期央行也採取適當措施。此外，羅瑋也提到，由於新台幣貶值，會增加台灣的輸入性通膨壓力，加上美台利差，央行勢必需要重新思考先前貨幣政策的考量，預期在今年第4季到明年初，央行政策可能有一定的調整，只是會採取漸進緩和進行。