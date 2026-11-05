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2026 iPad mini開賣：OLED螢幕、A20 Pro晶片大升級

▲全新2026 iPad mini升級8.5吋OLED螢幕，並支援Apple Intelligence，鎖定行動娛樂、學習與輕辦公需求族群。（圖／翻攝Apple官網）（圖／翻攝蘋果官網）

中華電信iPad mini購機0元起

蘋果11/6還有3款Mac新品開賣

1. 14吋MacBook Pro（M6）：64,900元起

2. MacBook Pro（PROLED XDR）觸控螢幕：97,900元起

3. 24吋iMac（M6）：49,900元起

▲蘋果新一代MacBook Pro於11月6日正式開賣，搭載新款晶片並強化AI運算效能，鎖定專業工作者與創作者。（圖／翻攝Apple官網）

蘋果新一波新品明（6）日正式開賣！除了升級8.5吋OLED螢幕的2026 iPad mini，還有搭載M6晶片的14吋MacBook Pro、首款PROLED XDR觸控螢幕MacBook Pro，以及M6 iMac，4款新品同步上市。其中，中華電信今（5）日宣布，2026 iPad mini將於明日起在指定門市及網路門市開賣，搭配精采5G指定資費，Wi-Fi版128GB購機價0元起，VIP客戶續約最高再折5,000元。蘋果全新2026 iPad mini採用8.5吋OLED顯示器，搭載A20 Pro晶片，支援Apple Intelligence與iPadOS 27作業系統，並加入IP67防潑抗水、防塵能力。台灣官方售價，Wi-Fi版22,900元起，Wi-Fi＋行動網路版27,900元起，已開放預訂，11月6日正式開賣。中華電信宣布，2026 iPad mini搭配精采5G購機專案，可選擇24個月、30個月、36個月及48個月不同綁約期限，依月租費與租期提供不同購機折扣。其中，月繳1,399元、綁約36個月，iPad mini 5G版128GB專案價13,390元，符合資格的VIP客戶續約最高再折5,000元，最低8,390元就能入手。想要0元入手iPad mini，可以月繳1,399元、綁約48個月iPad mini Wi-Fi版128GB購機價0元。除了iPad mini，蘋果11月6日也將同步推出3款Mac新品，包含M6晶片筆電、首款搭載觸控螢幕的MacBook Pro，以及新一代iMac。搭載M6晶片，強化CPU、GPU及AI運算效能，最高提供24小時電池續航力，支援Wi-Fi 7與藍牙6，適合有影片剪輯、程式開發及多工處理需求的使用者。蘋果首度為MacBook Pro導入觸控OLED螢幕，搭配PROLED XDR顯示技術，並將動態島帶進Mac。新機提供14吋及16吋版本，搭載M5 Pro或M5 Max晶片，14吋售價97,900元起、16吋114,900元起。新一代iMac搭載M6晶片，配備24吋4.5K Retina顯示器，強化AI處理能力及無線連線效能，提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色及銀色7種外觀，售價49,900元起。