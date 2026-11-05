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國民黨高雄市長候選人柯志恩昨接受歷史補教名師呂捷專訪，被問到先前去高雄旗山參加活動，被問要不要吃香蕉竟稱「吃屏東香蕉」一事，脫口說出「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗！」讓呂捷直呼，「妳挖洞給他跳」。蔣萬安今（5）日大氣回應，稱互相漏氣一下沒關係。柯志恩昨在呂捷直播中談到香蕉失言風波，說事件發生後很多民眾跟她說「委員我是屏東人喔」，屏東的鄉親看到這個新聞很大，「好加在第二天有蔣萬安的甘蔗，哈哈哈」呂捷聽了也忍不住大笑：「你挖坑給他跳？」柯志恩則急忙澄清：「我沒有、我沒有、我沒有！水果都是大家擴大解讀的後遺症，但這件事讓很多人知道柯志恩不是台北人、是屏東人」。蔣萬安今被問到此事則笑回，「唉呦！我們有時候實在難免忙中有錯，但彼此互相漏氣一下，沒關係」。蔣萬安9月26日出席中庄仔福德宮中秋晚宴，董事長林春裕送台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋「甘蔗」象徵步步高陞，沒想到蔣萬安卻忘記拿走，引發批評，蔣萬安為此7度道歉，稱發生這樣的疏失，真的很拍謝。