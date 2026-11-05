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滅火器臉書全文：

金曲樂團滅火器主唱楊大正今年7月在台上提到父親再度住院，唱到〈心內話〉時忍不住哽咽、泛淚，會後受訪時透露父親淋巴癌二次復發，因此缺席演唱會。今（5）日滅火器粉專證實楊大正的爸爸已離世，悲痛寫下：「今天是楊爸的畢業典禮，一起送楊爸走完最後一段人生尾路。這份最熟悉的笑容我們會永遠放在心中，堅強面對接下來人生，永遠自由。楊爸我們永遠愛你。」楊大正的父親去年因身體不適住院，一度陷入危急狀態，在醫院躺了三個月，期間輾轉多家醫院卻一直查不出病因，最後才確診父親是腦部細菌感染。今年7月滅火器在台北小巨蛋開唱時，楊大正的父親再度住院，他在演唱歌曲〈心內話〉時忍不住落淚說：「想到我爸在夏令營受苦受難，會康復的。」沒想到今日卻傳出楊大正爸爸已離世的消息，滅火器粉專發文寫道：「楊爸總說『我是無可救藥的樂觀主義者』，因為樂觀所以勇敢冒險，用浪漫樂觀的天性、總是帶著笑容面對生命的一切。」並透露今天是楊爸的告別式，大家一起送楊爸走完最後一段人生尾路，「這份最熟悉的笑容我們會永遠放在心中，堅強面對接下來人生，永遠自由。」貼文讓網友們全看哭。事實上，演唱會慶功宴上，楊大正透露父親因淋巴癌復發治療中，但他樂觀表示，台灣的醫療很強且有健保幫助，爸爸目前積極治療中，精神也相當不錯，「有叫他不要一直滑手機，趕快治療好，年底高雄演唱會再來看。」沒想到楊爸爸卻等不到高雄演唱會，留下遺憾。楊爸總說「我是無可救藥的樂觀主義者」。因為樂觀所以勇敢冒險，用浪漫樂觀的天性、總是帶著笑容面對生命的一切。這份樂觀也是帶給大家最大的一份禮物。教會了我們什麼是「自由」、勇敢的選擇自己想要走的路。「行你的路，行你的路，你對我講。」從來沒有世俗的標準，只有滿滿的包容與自由，成為現在獨一無二的自己。今天是楊爸的畢業典禮，一起送楊爸走完最後一段人生尾路。這份最熟悉的笑容我們會永遠放在心中，堅強面對接下來人生，永遠自由。楊爸我們永遠愛你