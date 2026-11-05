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醫師親自做實驗 345個值班班次破解炸雞詛咒

肯德基發現醫院附近業績下滑 推「這不是KFC」包裝破解禁忌

值班不能吃炸雞、披薩？醫院還有不同禁忌

醫師為何迷信炸雞？背後反映公立醫院過勞困境

台灣醫護人員值班時常忌諱吃鳳梨，擔心病患會像鳳梨的台語諧音「旺來」一樣接連湧入，沒想到泰國醫界也有類似禁忌，只是讓醫護人員聞之色變的食物，竟然是肯德基（KFC）！泰國不少醫師相信，只要值班時吃肯德基炸雞，就會突然湧入大量病患，忙得不可開交。這項迷信甚至讓一名外科醫師決定進行科學實驗，分析345個手術值班班次，結果證實吃肯德基並不會增加工作量，但連主持研究的醫師都坦言，自己至今仍有八成相信這項「詛咒」。根據《紐約時報》報導，泰國35歲大腸直腸外科醫師塔納特（Thanat Tantinam）表示，早在約10年前就讀醫學院時，他便聽說醫院不能吃肯德基的禁忌。他指出，在部分醫院，這項迷信被相當認真地看待，「如果你帶肯德基來上班，同事可能會生氣」。為了驗證這項流傳多年的說法，塔納特與泰國南部博他侖醫院（Phatthalung Hospital）的同事，在2023年至2024年間進行一項隨機對照試驗。研究團隊分析345個外科值班班次，將醫師分為吃肯德基、吃泰國本土品牌Five Star Chicken炸雞，以及不進食的3組，比較各組接診量、病患預估失血量等指標。研究結果今年刊登於醫學期刊《Annals of Surgery Open》，顯示吃肯德基並不會讓醫師的工作量增加。不過，即使科學證據已經破解迷信，塔納特仍笑稱，自己對「肯德基詛咒」的相信程度大約還有80%。如果有人在值班期間送他肯德基，他還是會等到下班才吃。這項禁忌不僅在泰國醫界流傳，甚至連肯德基本身都注意到了。肯德基泰國前行銷長林巴達（Suhayl Limbada）表示，公司分析銷售數據後發現，醫院周邊門市的業績確實有明顯下滑現象。為了化解醫護人員的疑慮，肯德基在2024年11月醫師節期間推出特殊行銷活動，於醫院附近門市販售印有「這不是KFC」（This is not KFC）等字樣的炸雞包裝，試圖以幽默方式替炸雞「解除詛咒」。至於這項禁忌從何而來，林巴達推測，可能與肯德基在泰國的普及程度有關。肯德基自1984年進入泰國市場，目前全國約有1300家分店，遠多於麥當勞的約240家，而且很早就提供深夜外送服務。他猜測，可能曾有偏鄉醫師在深夜訂購肯德基後，恰巧遇上病患大量湧入，讓這段經歷逐漸演變成醫界流傳的禁忌。事實上，泰國各家醫院都有不同的迷信文化，有些醫護人員值班時會避免吃堅果、披薩或喝咖啡，甚至有醫院忌諱吃香蕉。不過，肯德基禁忌尤其盛行於外科、急診等難以隨時離開醫院用餐的部門。泰國東北部急診醫師蒂塔蓬（Titaporn Nasaarn）分享，曾有醫院在某個異常清閒的夜晚，因護理人員擔心工作量不足影響後續排班，值班麻醉科醫師竟刻意訂購肯德基和披薩，舉行所謂「召喚病患」的儀式，結果病床真的陸續住滿。除了醫護人員，病患家屬似乎也逐漸知道這項禁忌。曼谷瓦吉拉醫院（Vajira Hospital）護理師賈魯達（Jaruda Mamuangbon）表示，過去偶爾有病患家屬送肯德基慰勞醫護人員，雖然大家都會禮貌收下，但難免感到緊張。她觀察到，近兩年收到肯德基的次數明顯減少，推測家屬可能透過社群媒體得知這項禁忌。朱拉隆功大學研究迷信與消費行為的教授蒂拉努琪（Theeranuch Pusaksrikit）指出，泰國社會的宗教與民間信仰長期交融，即使受過科學訓練的專業人士，也可能同時相信某些傳統禁忌。她認為，醫院工作充滿不可預測性，像是「值班不能吃肯德基」這樣的共同規則，能讓醫護人員在難以掌控的環境中，獲得一點心理上的控制感，也有助於凝聚同事情誼。塔納特則認為，肯德基詛咒背後，其實反映泰國公立醫院長期存在的人力與工作壓力問題。他指出，這項禁忌主要流傳於公立醫院，因為公立醫院醫師普遍工作繁重，薪資待遇卻不如私人醫院。相較之下，私人醫院醫師的收入往往隨病患數量增加，反而希望有更多病人上門。「我認為肯德基詛咒其實是恐懼的投射。」塔納特說，醫護人員需要一個可以歸咎的對象，而肯德基恰好成為那個「代罪羔羊」。