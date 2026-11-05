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▲FTISLAND將於2027年1月16日演唱會票價、福利表。（圖／希林國際Chillin International）

韓國搖滾天團FTISLAND正式宣布2027年1月16日將在臺北國際會議中心（TICC）舉行《2027 FTISLAND CONCERT 'FTSODE' IN TAIPEI》演唱會，票價為6580元（VIP）、5880元、4880元、3880元，所有購票者皆可獲得臺北場限定小卡一套，門票將於11月14日（六）上午10點，在ibon售票網站與全台7-11 ibon機台同步開賣。主辦單位也祭出豪華福利，購買VIP區6580元，除可參與SOUNDCHECK並獲得VIP專屬小卡一套外，還有機會抽中團體合照、親簽海報及親簽拍立得；A區購票者同樣享有團體合照、親簽海報與親簽拍立得的抽獎機會；B區購票者則可參與團體合照及親簽海報抽獎。幾乎把台北當成「第二個家」的FTISLAND，近年來頻繁造訪台北與PRIMADONNA（官方粉絲名）見面，每次開唱不僅展現如同老朋友般的深厚默契，現場的粉絲應援與大合唱，更讓成員們每次結束後都直呼「捨不得離開」。成員們也感性表示，每次踏上台北的舞台，都能從大家毫無保留的尖叫與熱情中獲得滿滿能量，只要台北粉絲繼續熱情呼喚，他們就會一直信守約定「常回來」，用最純粹的現場搖滾，繼續寫下更多屬於彼此的珍貴回憶。這次巡演名稱「FTSODE」結合了團名「FTISLAND」與代表篇章的「EPISODE」，象徵著樂團出道以來發行過的經典名曲，每首歌所承載的故事與情感，都是一段深刻的章節，最終串聯起FTISLAND與歌迷一路走來、共同寫下的音樂旅程。海報中，成員身著典雅俐落的制服，化身「ROYAL HOTEL」的專屬接待員工，在復古奢華的飯店大廳背景襯托下，營造出神秘氣場。成員們將用心迎接每一位踏入現場的台北歌迷，引領大家暫時卸下日常壓力，一同沉浸在樂團現場魅力中。