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企業淨零下一步怎麼走？永續如何融入日常？「TASS2026亞洲永續供應＋循環經濟會展」將於11月11日至13日在高雄展覽館登場，集結產官學研專家與亞太採購領袖，透過展覽、論壇及國際交流，掌握政策趨勢、技術應用與合作商機。今年首度擴大綠色生活主題展區，結合一卡通票證公司、市民永續等夥伴，串聯產業轉型與全民參與，拓展綠色生活市場。綠色生活展區將產業端的節能減碳與資源循環，延伸至日常消費與生活應用。市民永續透過個人碳存摺、資源再利用等案例，呈現日常減碳與循環實踐，也為企業探索綠色產品與服務提供靈感。首次參展的一卡通公司則攜手高雄市環保局打造聯合展區，結合「一卡通綠點」回饋機制與淨零推廣成果，展示綠色交通、生活繳費及日常消費的減碳應用，透過現場活動與獎勵，讓民眾將環保行動轉化為實質回饋。除豐富展出內容外，TASS2026規劃逾40場論壇，串聯政策趨勢與實務應用。11月11日「企業永續發展策略與實戰」論壇，邀請中經院溫麗琪博士、資深顧問白佩華、捷影永續科技陳冠豪及優樂地永續服務董事長朱竹元，解析淨零挑戰、韌性治理、ESG影響力與循環經濟策略。11月12日「資源循環技術應用」論壇，由環境部資源循環署副署長許智倫解析循環雙法，結合太陽能板玻璃再利用、惜食及循環包裝案例，探索資源再生商機。同日「地熱發電未來展望」論壇聚焦深層地熱、AI產業RE100需求與台南牛山開發案例；13日則由優樂地永續服務創辦人暨執行長蔡承璋分享「AI共創永續供應鏈未來」，探討科技如何支持企業轉型。11月12日「國際採購與供應管理聯盟亞太地區永續供應」論壇，由IFPSM全球主席蔡進開幕演講，邀集香港、印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國代表，交流永續公共採購、循環經濟與供應鏈韌性，協助企業掌握區域市場、拓展國際合作。11月13日綠色生活實踐論壇將舉辦「綠金藍皮書發表會暨生物多樣性咖啡分享會」，邀請台灣咖啡共和國執行長王杉財、珈神國際證照學院院長王神寶及彧咖啡．都米亞滋莊園創辦人蔡彧，透過咖啡連結土地、生態與產業，讓永續貼近日常。主辦單位茵康國際表示，TASS2026結合國際視野、產業實務與綠色生活，打造兼具前瞻高度與實務深度的交流平台。11月11日至13日，邀請各界齊聚高雄展覽館，看展覽、聽趨勢、找合作，探索企業轉型與永續生活的新機會。