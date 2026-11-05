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禾浩辰近日擔任日本機能品牌形象風格大使，分享接觸高爾夫球一年來的心得。自認運動細胞不差的他，起初卻因抓不到擊球「甜蜜點」頻頻受挫，甚至打到懷疑人生，後來聽從前輩建議，把揮桿想像成「拍打別人屁股」，命中率竟真的大幅提升。他也談到婚後生活，笑說從男友轉換成老公完全沒有不適應，反而感覺更加幸福。禾浩辰透露，自己一直對高爾夫球感到好奇，直到去年才正式找教練上課。儘管接觸過不少運動，他仍發現高爾夫與過去熟悉的球類截然不同，不僅球小，擊球位置與身體的距離也更遠，格外考驗專注力與細節。他回憶，剛開始練習時，可能前五顆球表現都很好，但只要碰上不同地形或狀態「亂流」，球就突然失去控制，讓他忍不住苦笑：「會打到懷疑人生，原來高爾夫練的不只是技術，更是身心靈的修煉。」教練經常提醒禾浩辰掌握擊球的「甜蜜點」，只要位置正確，即使不用太大力，球也能飛得又高又遠。不過，對新手而言，要找到準確位置並不容易，直到有前輩形容擊球瞬間就像拍打屁股，他才突然抓到感覺。禾浩辰笑說：「推薦給剛接觸的朋友們，想像你在打別人屁股，打到甜蜜點的機率就會變多了！」靠著這個特殊的聯想方式，他的擊球表現逐漸穩定，高爾夫也慢慢成為日常生活的一部分。除了培養高爾夫興趣，禾浩辰近期也投入時代劇《再見1987》，飾演在大時代下瘦弱、單純的文藝青年「中銘」。角色不僅被打得鼻青臉腫，還遭受「水刑」，整個頭被壓進水中，拍攝過程相當辛苦。禾浩辰坦言，角色生命曲線大起大落，即使戲已經殺青，內心似乎仍跟著中銘經歷那些磨難，沒有辦法立刻抽離。談到婚後生活，禾浩辰表示，從男友轉換成老公並沒有任何不適應，「我們依然很愛彼此，每天有人可以一起吃飯、照顧生活，是一件很幸福的事。」他認為最大的改變是過年變得更加熱鬧，自己也多了一份責任感，更想好好陪伴、守護身邊的家人。