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台股跌不停，外資持續大砍千億元並匯出，新台幣兌美元也快貶到33元，今（5）日一度下探32.985元，終場收32.876元，貶值5.5分。中央銀行外匯局長蔡烱民也出面喊話，要出口商不要有過多期待，有美元可以多賣一點，未來美國聯準會（Fed）是否持續升息，大家應重新評估未來美國升息可能性及美元走勢，外資調節也有收斂跡象。央行今日公布10月外匯存底跌破6千億美元，月減43.08億美元，降至5964.37億美元，主要是央行為維持外匯市場秩序進場調節所致。蔡烱民表示，外資9月在台股賣超逾9千億元，10月也差不多這金額，10月淨匯出加計股利盈餘約280億美元。由於外資持續大砍台股並匯出，台股已跌破42000點，新台幣兌美元也繼續貶值，今日盤中更一度貶至32.985元，快貶到33元大關。對此，央行外匯局長蔡烱民今日也向出口商喊話，不要有過多期待，有美元可以多賣一點，未來美國是否繼續升息，大家還在觀察，尤其美國期中選舉完，國際油價下跌，美國通膨可能跟著下來，某些州可能對AI投資設限，而美經濟好又跟AI有關，若AI投資放緩，預期美國經濟可能放緩，美債殖利率也掉滿多，已看到4.8%，大家應重新評估美國升息可能性及未來美元走勢，不要再期待到好價格，一面倒過度期待。此外，他也提到，台灣基本面、國際收支好，過去過多期待會不會有更好價格，最近大家應該好好重新評估，這兩天美元稍微走弱，公債殖利率也下來，若油價維持下跌趨勢，美國通膨壓力舒緩，經濟放緩美國聯準會還會維持這麼鷹派，但也提醒，廠商有新台幣需求，要結售美元也要盡量分散，目前看外資調節也慢慢在收斂。