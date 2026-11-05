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繼王品旗下購物網站先前通報異常資料存取後，葡萄王旗下「購健康」商城及棉花田委外購物網站，接連收到委外服務廠商通知，有發現部分異常存取情形。葡萄王指出，資料庫內容包含商城訂單及消費者個人資料；棉花田則仍在調查是否涉及消費者個資或其他敏感資訊。目前相關業者均已啟動應變及調查機制，實際受影響範圍及個資是否外流仍待確認。葡萄王11月4日發布重大訊息指出，旗下線上商城「購健康」的委外服務廠商順立智慧（Cyberbiz）通知，部分資料庫遭未經授權異常存取，資料庫內容包含商城訂單及消費者個人資料，目前尚無法確認相關資料是否受到影響及實際波及範圍。葡萄王表示，已成立個資事故緊急應變小組，採取必要防護措施，並透過商城官網公告及簡訊通知會員、消費者提高防詐騙警覺，也已主動通報主管機關，要求委外服務廠商釐清事件原因、資料是否遭未經授權存取及可能影響範圍。中天生技旗下棉花田生機園地也傳出資安事件。根據中天生技11月3日晚間發布的重大訊息，子公司棉花田的委外購物網站服務廠商近期發現系統出現異常資料存取情形，廠商發現後已先行阻擋相關存取行為，棉花田也立即啟動資安事件應變及調查機制。棉花田表示，目前購物網站仍可正常運作，初步評估對公司營運沒有重大影響，已要求委外廠商釐清受影響系統及資料範圍，並調查是否涉及消費者個人資料或其他敏感資訊。公司也透過網站提醒消費者注意詐騙風險，後續將持續加強委外廠商資安管理及個人資料保護措施。除了葡萄王及棉花田，王品旗下萬鮮委外購物網站服務廠商先前也曾通報異常資料存取情形。王品表示，已啟動資安事件應變與調查機制，要求委外廠商確認受影響系統及資料範圍。根據了解，資安事件中的「異常資料存取」不等於已確認個資外洩。即使資料庫遭未經授權存取，也仍須進一步確認實際被讀取、複製或取得的資料內容，才能判斷消費者受到的影響。在調查結果出爐前，曾使用相關商城的消費者可提高警覺，留意不明簡訊、電子郵件及來電，尤其是自稱客服、物流或金融機構，要求提供驗證碼、信用卡資料或點擊不明連結的訊息。若收到可疑通知，應自行透過官方網站或客服管道確認，不要直接依訊息指示操作。