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南韓超模出身的金自然（김자연）日前在社群平台公開婚訊，嫁給大她25歲、曾任三星電子總裁兼首席策略長的孫英權（손영권）。兩人在瑞士盧塞恩湖畔、曾是好萊塢傳奇女星奧黛麗赫本舉行婚禮的度假村低調完婚，只邀請雙方家人見證。這段「美女超模配科技大老」的忘年戀在南韓網路引發熱議，金自然也發文回應：「每個人都有屬於自己的花期。」據南韓《首爾經濟》、《News1》等媒體報導，45歲的金自然11月1日透過社群平台公開婚訊。兩人是美國麻省理工學院（MIT）的學長學妹，相識後互動約2年，慢慢建立起信任，今年初才確認心意、正式交往，之後一直在韓國、美國和歐洲之間遠距離戀愛。婚禮在瑞士盧塞恩湖畔的伯根斯托克度假村（Bürgenstock Resort）舉行，這裡正是1954年奧黛麗赫本與美國演員梅爾費勒結婚的地方。婚禮規模不大，只有雙方家人到場。談到另一半，金自然表示，比起丈夫在國際舞台上的種種成就，最打動她的是對方溫暖的個性，以及對他人的體貼和尊重，讓她對他產生深厚的信任感。金自然2003年奪下南韓SBS電視台「超級模特兒選拔大賽」冠軍出道，之後活躍於國際伸展台，後來轉往美國紐約發展，成為時尚趨勢分析師。除了美貌，金自然的學歷也相當亮眼。她在美國紐約時裝技術學院（FIT）取得時尚經營相關學士學位，之後又攻讀MIT史隆管理學院企管碩士（MBA），研究科技創新對時尚產業的影響。她目前從事高端商業與行銷策略工作，並擔任品牌代表。現年70歲的孫英權出生於首爾，是矽谷半導體界的重量級人物。他畢業於美國賓州大學電機系，之後取得MIT史隆管理學院碩士學位，和金自然是MIT校友。孫英權早年在英特爾（Intel）工作，曾參與建立個人電腦晶片組業務，並促成英特爾與三星的第一個合資案。他之後歷任數據儲存公司昆騰（Quantum）共同總裁、安捷倫半導體（現為博通的一部分）總裁，以及晶片公司Inphi執行長，帶領Inphi在2010年上市。2012年，孫英權加入三星電子，擔任總裁並主導全球企業策略，創立三星戰略與創新中心。他最為人知的戰績，是主導三星以80億美元（約新台幣2560億元）收購美國汽車電子與音響大廠哈曼（Harman），這是南韓企業史上規模最大的海外併購案之一。孫英權目前擔任三星電子顧問、哈曼國際董事會主席與三星半導體諮詢委員會主席，同時是創投公司Walden Catalyst Ventures的創始管理合夥人，也是晶片設計軟體大廠益華電腦（Cadence）和英國晶片設計公司安謀（Arm）的董事。兩人的婚訊曝光後，不少網友好奇孫英權過去的婚姻和感情狀況。不過，南韓《首爾經濟》、《News1》等主流媒體的報導都沒有提到孫英權過去是否有婚姻或子女，他的公開資料也沒有相關紀錄。孫英權長年在矽谷發展，向來作風低調，私生活很少曝光。這段相差25歲的婚姻，在南韓網路上引發兩極討論。有網友送上祝福，認為兩人學歷、能力都很匹配，也有人對年齡差距和男方的身家背景議論紛紛。對此，金自然展現高情商，發文寫道：「每個人都有屬於自己的花期。」並感謝粉絲一路以來的祝福。