手搖飲食安事件再添一樁！有民眾在桃園某間清心福全購買2杯梅子綠茶，其中一杯喝到快見底，撕開封膜後竟發現杯底有蟑螂屍體，讓當事人相當傻眼。消費者反映後，店家原先表示飲料製程沒有問題，僅願意退費。對此，清心福全總公司今（5）日表示，該門市即日起暫停營業，將進行全面環境清潔與消毒，待相關作業完成後再恢復營業。
梅子綠喝到快見底才發現蟑螂！消費者傻眼
有民眾昨（4）日在Threads發文表示，自己到清心福全購買2杯梅子綠茶，其中一杯「喝到底才發現有一隻蟑螂在裡面漂流」。從當事人上傳的影片可見，撕開飲料封膜後，杯底除了剩餘飲料及梅子，還有一隻蟑螂屍體，體型甚至大到無法透過細吸管吸起。
當事人並未透露是哪間門市，僅表示向店家反映後，起初業者堅稱飲料製程沒有問題，但願意退費。
店長承諾負擔醫療費！總公司宣布門市停業消毒
針對這起事件，該門市店長也在貼文下方留言致歉，表示若消費者近期有任何身體不適，願意陪同就醫並負擔所有醫療費用，同時再次向當事人表達歉意。
清心福全總公司今（5）日則表示，涉事門市即日起暫停營業，進行全面環境清潔與消毒，並加強衛生管理及相關作業流程檢查，確保飲品品質與消費者食安。待消毒及相關改善作業完成後，才會恢復營業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有民眾昨（4）日在Threads發文表示，自己到清心福全購買2杯梅子綠茶，其中一杯「喝到底才發現有一隻蟑螂在裡面漂流」。從當事人上傳的影片可見，撕開飲料封膜後，杯底除了剩餘飲料及梅子，還有一隻蟑螂屍體，體型甚至大到無法透過細吸管吸起。
當事人並未透露是哪間門市，僅表示向店家反映後，起初業者堅稱飲料製程沒有問題，但願意退費。
針對這起事件，該門市店長也在貼文下方留言致歉，表示若消費者近期有任何身體不適，願意陪同就醫並負擔所有醫療費用，同時再次向當事人表達歉意。
清心福全總公司今（5）日則表示，涉事門市即日起暫停營業，進行全面環境清潔與消毒，並加強衛生管理及相關作業流程檢查，確保飲品品質與消費者食安。待消毒及相關改善作業完成後，才會恢復營業。