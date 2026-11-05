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面對挑釁該怎不走心？沈伯洋：立院攻防磨練心智

掃街遭民眾比「倒讚」！沈伯洋一句逗笑對方

民進黨台北市長候選人沈伯洋過去在立法院風格強硬，如今投入選戰後卻轉為溫和，遭戰鬥藍領袖趙少康批評「人設前後不一」。對此，資深媒體人范琪斐則發聲緩頰，表示熟悉沈伯洋的人都知道，現在展現的溫和一面才更接近他的本來個性，還笑說：「立法院那個我比較不認識。」范琪斐在網路節目《TODAY看世界》中問及，面對造謠、抹黑與各種挑釁，要如何做到「They go low, I go high」（別人低劣，我們高尚），又不走心？沈伯洋坦言，這並不是容易的事，直到現在仍不斷提醒競選團隊要放下心，因為隨著選戰升溫，接下來遭遇的挑釁和激怒只會愈來愈多。沈伯洋談及，過去兩、三年在立法院經歷激烈攻防，確實讓自己的心智變得更加強韌，現在面對抹黑或攻擊，也比較能從容應對。沈伯洋也理解，部分民眾之所以認為前後差異很大，可能是因為只認識他這個人短短半年，或僅看過立法院的衝突畫面，不過若是把時間拉長，認識久一點的人就知道，自己的個性始終保持一致。除了談論個性轉變，沈伯洋也分享近期競選活動中的趣事，前往大安、文山區車隊掃街時，有位民眾一邊喊著「我們的市長沈伯洋」，一邊對他比出倒讚手勢，不過，仔細觀察後才發現，對方其實還跟著競選團隊的音效節奏打拍子，臉上甚至帶著笑容，讓他瞬間覺得「很可愛」。面對這名民眾的反應，沈伯洋沒有動怒，反而直球喊話：「拜託再多給我機會！」而對方聽完也忍不住笑了出來。沈伯洋強調，選舉不一定要充滿對立，只要持續營造歡樂氣氛、傳遞正面理念，對台灣民主發展就是正向的進步。