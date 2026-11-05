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美國期中選舉由民主黨大勝，美股周三盤勢出現巨大分野，道瓊工業指數大漲超過千點，綠能概念股齊揚，反觀費城半導體指數再度重摔300多點，AI概念股更是持續慘跌。然而，摩根大通仍認為有反彈機會。根據彭博報導，摩根大通的美國市場情報團隊依然維持戰術性看多立場，認為儘管投資人對人工智慧（AI）題材的受惠者與受害者挑選更加嚴格，但近期科技股的拋售潮，可能為短期回溫創造契機。由Andrew Tyler領銜的交易團隊在周三的一份報告中寫道，「我們不會放棄科技股交易，而會押注戰術性反彈」； 該團隊還表示，青睞將科技股和周期股相結合的「槓鈴策略」（barbell strategy），並傾向拉高週期性類股的配置比重。此外摩根大通交易部門還認為，市場對德州政策可能轉向或許過度擔憂，因為資料中心還可以在許多其它州建設，而且新規也不會完全喊停資料中心建設。儘管如此，該團隊仍未對 AI 概念股全面亮出綠燈。在重新加碼前，投資人仍在等待幾項關鍵訊號浮現，包括市場籌碼清洗乾淨、超大規模雲端運算業者（hyperscaler）確立資本支出計畫、半導體與記憶體大廠繳出亮眼財報，以及資本市場活動回溫等。巴克萊全球股票分析主管Alex Altmann表示，期中選舉不太可能改變近期市場波動背後的根本問題。他表示，「那斯達克指數下跌10%並不是因為中期選舉風險」 ，此波回檔更多源於市場對人工智慧融資以及未來收入成長管道的擔憂。選舉的不確定性雖然也是影響因素，但只是次要因素。他認為，「目前推動股市走勢的兩大關鍵因素是AI收入和AI融資。選舉被認為是一個短期內掃清不確定性的事件。但對AI而言恐怕不是如此。」城堡證券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner表示，隨著中期選舉消除不確定性、企業盈利保持韌性，加之投資者倉位偏低為重新買入留下空間，美股已具備年底反彈的條件。他強調，「隨著中期選舉已經落幕、市場波動率可能趨於正常，投資者有相當大的空間重新增加曝險，我們認為美股到年底前阻力最小的路徑是繼續走高。」歷史走勢則為市場樂觀情緒提供了另一項支撐。報告引述摩根大通科恩（Craig Cohen）的觀點指出，自 1950 年以來，標普 500 指數在每次期中選舉結束後的一年內皆呈現上漲，平均漲幅約達 15%。